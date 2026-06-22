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買房選公寓或大樓？ 永慶房屋：同樣40坪價差破千萬

▲▼ 購屋,台北房價,新北房價,公寓分析,住宅大樓,購屋建議,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產集團提供）

▲新北市不同的住宅產品價差未如台北市來得劇烈，反因住宅大樓交易量多，消費者更有機會找到心儀住宅。（示意圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

購屋族最關心的問題之一，就是自己的預算能買到什麼樣的住宅產品。永慶房產集團根據近一年實價登錄資料，比較台北市與新北市不同產品別、坪數帶的平均總價。數據顯示，台北市不同的住宅產品間，坪數越大，總價價差愈大；這也意味著，消費者的空間需求越大，買公寓越划算。

至於新北市雖然也有相同趨勢，但是不同坪數的住宅產品價差幅度相較台北市來得和緩。反而因住宅大樓交易件數更多，對消費者來說，住宅大樓產品選擇較多、更有機會找到心儀中的房子。

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坪數越大價差越大！台北40坪以上公寓、大樓價差破千萬
細看台北市不同產品類型、不同坪數下平均總價的差異，當坪數小於20坪時，公寓產品的平均總價僅千萬出頭，華廈和住宅大樓分別為1,117萬元和1,242萬元。公寓與華廈和住宅大樓的平均總價價差分別為82萬元和207萬元，差距不大。

但是在40坪以上的住宅產品，公寓平均總價為2,675萬元，而華廈和住宅大樓則分別為3,808萬元和4,423萬元，公寓與華廈和住宅大樓的平均總價價差均超過千萬元，分別為1,133萬元和1,748萬元，差距驚人。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，台北市華廈和住宅大樓多位於精華區，且屋齡普遍較公寓低，因此，房價明顯高於公寓。隨著住宅坪數增加，公寓與住宅大樓的總價差距也隨之擴大。對於想要入主台北市消費者而言，倘若需要較大的居住空間，可以優先鎖定公寓產品，公寓產品具備低公設、室內空間大的優勢，可能是較為實惠的選擇。

新北40坪以上住宅大樓最夯！平均總價不到3000萬元
相較台北市，新北市不同產品在不同坪數下的平均總價差異相對和緩。新北市20坪以下的公寓，平均總價為644萬元，華廈和住宅大樓分別為566萬元和771萬元。公寓和住宅大樓的平均總價價差為127萬元，華廈甚至比公寓來得便宜。至於40坪以上的住宅產品，公寓與華廈和住宅大樓的平均總價價差分別為391萬元和995萬元。雖然仍呈現坪數越大、不同產品的平均總價差距越大的現象，但是相較台北市來得和緩。

陳金萍表示，主因是新北市腹地較大，擁有眾多重劃區及蛋白區，新建電梯大樓供給充足，房價上也相對親民。因此，即使坪數增加，電梯大樓與公寓的總價差距雖會擴大，但不像台北市有明顯的價差放大現象。

在購屋建議上，陳金萍分析，若消費者想要找擁有寬闊空間的居所，除了公寓產品依舊有價格優勢之外，由於新北市40坪以上的住宅大樓交易量高達3千多件，對消費者來說亦有較高機會找到適合自己的物件。因此購屋預算倘若較有餘裕，建議也可以往華廈、住宅大樓尋覓產品。

然而陳金萍提醒，住宅大樓公設比動輒30%以上，實際可使用的居住面積比公寓來的少，相形之下，公設比較低的公寓產品，不論是價格、居住空間都相對有優勢，也是不錯的購屋選項。整體而言，不同區域、不同住宅產品皆有不同的行情區間，消費者可依自身預算、空間需求與是否需要電梯等條件，選擇適合自己的住宅產品，也建議仍需向在地專家尋求專業行情資訊。

▲▼ 購屋,台北房價,新北房價,公寓分析,住宅大樓,購屋建議,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產集團提供）

▲▼ 購屋,台北房價,新北房價,公寓分析,住宅大樓,購屋建議,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產集團提供）

關鍵字： 購屋台北房價新北房價公寓分析住宅大樓購屋建議永慶房市訊息永慶安心買賣屋永慶房產集團

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