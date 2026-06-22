股市太火帶動新詞！「小確幸」暫退　這「3個字」夯遍各年齡層

▲股市熱成了全民運動，也創造了「小弄弄」這個現象級的生活用語。

圖文／鏡週刊

股市火熱不僅讓許多少年股神投入股市，更有許多現象級的情況發生。在過去，「小確幸」，這個詞最早源自日本知名作家村上春樹的隨筆散文集《藍格漢斯島的午後》，用來形容那些藏在日常生活中、雖然微不足道卻能讓人感到滿足的美好片刻，例如工作辛苦後來杯沁涼啤酒，忙裡偷閒吃塊滿滿奶油波士頓派。

從高鐵站驅車目的地，司機先生談的是股市；到了目的地，上班族第一聲不是道早，而是隨即問著：「昨晚美股漲還是跌？」好不容易到了中午，到旁邊麵店吃飯，耳語間聽到的都是股市的消息，即使沒玩股票，也不會漏失掉今天行情。

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一時之間，股市熱成了全民運動，也創造了「小弄弄」這個現象級的生活用語。

「沒有小看每天這個『小弄弄』，我和我太太每天換檔幾次、『小弄弄』幾次，一個月飯前就有了。」司機先生興高采烈地說，卻也話鋒一轉，「不過我那個19歲、上大學的孩子也跑去開戶，老師跟我說，上課不上課，都在看盤。」一樣場景，兩樣心情。

根據AI的解釋，「小弄弄」並沒有單一固定的標準詞義，它的具體意思取決於使用的語境。在口語中，「弄」是一個萬用動詞，意思是做、處理或搞，指花一點點心力稍微處理、修理或改造一下某個東西。例如：「這台機器有點故障，我來幫它『小弄弄』（稍微修理/調整一下）」。

但這位司機先生也提醒，用的是閒錢，才能怡情養性，順便賺錢，如果是不能動用的生活支出，小心漲幅上衝下洗，「弄大了就出事了！」他強調。



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