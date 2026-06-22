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三星稱霸25年破功！　SK海力士靠AI記憶體登韓股一哥

▲SK海力士躍升南韓新一哥。（圖／路透社）

▲SK海力士躍升南韓股市新一哥。（圖／路透社）

記者高兆麟／綜合報導

AI熱潮持續推升高頻寬記憶體（HBM）需求，南韓晶片大廠SK海力士股價今年以來狂飆逾3倍，市值首度超越三星電子，成為南韓市值最高上市公司，也寫下南韓企業史上最戲劇性的翻身紀錄之一。

《路透社》報導，SK海力士（000660.KS）周一超越三星電子（005930.KS），登上南韓上市公司市值王寶座。這對20多年前曾因債務危機幾乎倒閉、甚至一度差點出售給美光（Micron）的SK海力士來說，堪稱命運大逆轉。

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SK海力士目前是AI伺服器關鍵零組件HBM晶片的主要供應商，客戶包括輝達（Nvidia）與Alphabet旗下Google。隨著全球科技巨頭大舉投資AI基礎建設，HBM從過去較偏景氣循環的大宗記憶體產品，躍升為AI運算不可或缺的戰略零組件，也讓SK海力士成為這波AI浪潮最大受惠者之一。

先後超車美光、三星

今年以來，SK海力士股價大漲超過340%，市值不僅超越三星，也超過美國記憶體大廠美光。報導指出，SK海力士6月22日超車三星後，市值達1.35兆美元，成為全球市值最高的記憶體晶片製造商。

相較於SK海力士專注記憶體晶片，三星電子業務版圖更廣，涵蓋邏輯晶片、智慧手機、電視等消費性電子產品。三星自2000年以來長年穩居南韓市值第一，如今遭SK海力士超車，象徵AI記憶體已重新改寫半導體產業競爭版圖。

Meritz Securities資深分析師Kim Sunwoo指出，客製化AI記憶體的出現，從根本改變產業經濟結構，也讓SK海力士確立市場領導地位。

三星：加計特別股仍稱王

不過，三星對市值計算方式提出不同看法。三星表示，若計算公司市值，應納入特別股；若包括特別股在內，截至收盤，三星市值為2246.4兆韓元。

SK海力士的崛起也被視為南韓企業史上最具代表性的翻身故事之一。2002年，當時仍名為海力士半導體的公司，因積極擴張累積龐大債務，一度瀕臨出售給美光，交易最後破局，SK海力士則進入近10年的債權人管理期。

雞蛋水餃股鹹魚翻身

2003年，海力士股價一度跌至135韓元，被市場視為「Dongjeon-ju」，意指「銅板股、雞蛋水餃股」。此後公司長年受記憶體產業景氣循環影響，直到AI需求爆發才徹底翻身。

2023年，記憶體價格重挫，SK海力士全年營業虧損高達7.73兆韓元；但隨著微軟、Google、Meta等科技巨頭加碼AI投資，SK海力士隔年迅速轉盈，2024年全年營業利益達23.5兆韓元，創下當時新高。

市場人士認為，AI基礎建設需求仍是支撐SK海力士估值的關鍵，不過在股價大漲後，HBM供需變化、主要客戶採購節奏，以及三星追趕進度，都將成為後續觀察重點。

關鍵字： 標籤:SK海力士AI記憶體南韓市值HBM晶片三星

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