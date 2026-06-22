聯邦快遞協助亞太企業因應歐盟小額包裹新制　維持成長動能

▲聯邦快遞協助亞太企業因應歐盟小額包裹新制。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

聯邦快遞(FedEx)正持續強化對亞太區企業的支援，協助客戶因應歐盟將於今年7月1日取消小額包裹關稅豁免制度所帶來的影響。此項變革將為出口至歐洲的跨境貨件帶來新的報關要求與成本考量。

在新制上路前，聯邦快遞透過一系列客戶教育線上研討會，與亞太區12個市場超過5000家企業互動交流，涵蓋中小企業(SMEs)至跨國企業，提供實務指引，協助企業因應持續變化的報關規範、維持營運效率，並降低在日益複雜的貿易環境中產生額外成本的風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研討會後的調查結果顯示，企業普遍已了解歐盟小額包裹免稅制度取消所帶來的影響，但在認知與實際準備程度之間仍存在明顯落差。

隨著法規遵循要求與營運成本同步增加，企業也開始重新檢視其歐洲市場策略。調查顯示，45%的受訪企業認為歐盟報關法規已成為企業成長的限制因素，其中主要原因包括到岸成本上升(24%)，以及法規遵循負擔增加(23%)。

超過三分之一（36%）的企業已調整或計畫調整歐洲市場售價，而半數企業表示，此項變革正影響其貿易走廊策略與市場布局規劃。在考慮分散市場風險的企業當中，亞洲區內市場(28%)與美國市場(23%)成為最受關注的替代選項，凸顯區域及全球物流網絡連結

的重要性。

根據財政部統計資料，今年1至5月台灣對歐洲出口金額達230.8億美元，較去年同期增加 84.2億美元，年增率高達57.4%；同期自歐洲進口金額則達220.9億美元，年增13.4%。隨著台歐雙邊貿易與投資往來持續深化，歐盟取消小額包裹免稅制度等法規變革，也進一步凸顯報關準備度、供應鏈可視性及高效率跨境物流的重要性。

聯邦快遞亞太區總裁蘇查理表示：「隨著全球貿易環境持續演變，亞太區企業在追求市場成長的同時，也面臨愈來愈複雜的法規挑戰。聯邦快遞結合深厚的國際貿易專業、數位化能力與全球網絡優勢，協助企業快速因應變化、提升營運信心，並持續拓展歐洲及其他國際市場。」

聯邦快遞台灣總經理蘇智民表示：「歐洲仍是許多台灣企業的重要市場，尤其是科技、電子製造、工業設備及跨境電商等產業。隨著貿易法規持續演變，企業需要更高的供應鏈可視性、更完善的法規遵循支援，以及更具彈性的物流網絡，才能更有信心地因應變化。聯邦快遞結合全球網絡、數位工具與在地專業團隊，協助台灣企業符合相關法規要求、維持營運效率，並持續掌握歐洲及全球市場的成長機會。」

聯邦快遞正持續擴大支援措施，協助客戶維持法規遵循並確保貨件順暢流通：

1. 數位系統全面因應新要求：29%的企業將數位報關與法規遵循工具列為首要需求。聯邦快遞的寄件、發票與清關平台已完成調整，以符合歐盟最新報關流程與資料要求，協助企業安心出貨。

2. 提供實務指引與專業支援：有 25% 的企業表示需要更清楚且具體的法規指引。為此，聯邦快遞推出主動式客戶支援計畫，包括提供產品識別碼(PID)及進口一站式服務(IOSS)相關指引與說明資料；提供聯邦快遞報關及法規專家支援，協助處理商品分類、文件準備及清關程序，建立專屬EU de minimis資訊專頁，定期更新法規資訊、教學影片與國際貿易資源。

另強化亞歐物流網絡連結，為支援亞歐重要貿易走廊的持續發展，聯邦快遞持續提升網絡運能與彈性，包括 過去一年新增每周五班亞洲至歐洲貨運航班，提供更充裕運能與航線彈性， 每週共計26班航班，支援亞太地區至歐洲的貨運，最快可於48小時內送達。

面對新的法規環境，聯邦快遞將持續協助企業維持營運穩定，透過法規遵循支援、成本管理與可靠的物流服務，協助客戶持續拓展歐洲市場。企業如欲取得最新歐盟法規資訊及相關支援資源，可瀏覽FedEx Go-To Europe Hub，或聯繫當地聯邦快遞代表取得專屬協助。