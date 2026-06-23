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永慶房屋調查雙北大型社宅　新店央北三年漲幅23%居冠「內湖行善、土城員和」緊追

▲▼ 社會住宅,房價,漲幅,重劃區,生活機能,房市,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產集團提供）

▲新店區央北青年社會住宅周邊房價近三年漲幅達23.3%，近一年周邊平均單價則來到了67.8萬元。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

隨著社會住宅的規劃理念不斷進步，許多托幼、圖書館、長照中心等重要的公共設施整合進社宅社區中，並導入完整的管理機制，甚至許多社宅更位於交通樞紐上，使得現在的社會住宅轉型成區域中重要的公共節點。此次，永慶房產集團對雙北地區出租戶數超過500戶的大型社會住宅進行盤點，統計近一年大型社宅周邊800公尺內的實價登錄資訊，並對比近三年房價漲幅，其中以新店央北青年住宅房價漲幅23.3%居冠。

重劃區優勢助攻！央北社宅周邊房價三年漲23%居冠
在此次統計中，「新店央北青年社會住宅」周邊房價表現最為突出，近三年漲幅達23.3%，近一年周邊平均單價則來到了67.8萬元。對此，永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，央北社宅坐落於近年新北市極具指標性的央北重劃區內，該重劃區採低密度、高綠覆率規劃，市容整齊且具備純住宅環境優勢，同時，隨著區域內捷運十四張站等大眾運輸建設陸續到位，整體生活機能日趨完善，區域發展基本面持續強化。陳金萍進一步指出，隨著央北重劃區發展日漸成熟，未來更多商業與公共設施到位，補漲動能可望延續，周邊房價具備穩步走升的長期支撐條件。

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內湖行善、土城員和具區位優勢　周邊房價持續走升
排名第二的「行善社會住宅」位於台北市內湖區，近一年平均單價為84.9萬元，近三年周邊房價漲幅則達14.0%。陳金萍表示，內湖區坐擁內湖科技園區，長期吸引科技產業進駐，就業人口結構穩定，當地剛需穩固，而行善社宅周邊教育資源完整，國小、國中至高中層級均有配置，並鄰近大型量販商場與公園綠地，生活機能全面成熟，對有子女的家庭而言，吸引力尤為突出。此外，陳金萍補充，行善社宅還有規劃藝術廣場、社區廚房，並設有公立幼兒園與長照機構，多元公共設施的導入也進一步完善周邊社區機能。

而排名第三的「土城員和青年社會住宅」位於新北市土城區，近三年周邊房價漲幅達12.2%，近一年平均單價為53.4萬元。陳金萍指出，員和青年社宅鄰近板南線海山站，對外交通條件便捷，一樓同樣也設有長照中心、托幼中心等便民設施。而社宅基地除了毗鄰土城暫緩重劃區外，亦緊鄰日月光商場、海山商圈，在區域發展前景看好的同時保有生活機能完善。加上土城區房價基期相對北市及新北蛋黃區更為親民，持續吸引外溢購屋族群進場布局，有效支撐周邊房價穩定走升。

▲▼ 社會住宅,房價,漲幅,重劃區,生活機能,房市,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產集團提供）

關鍵字： 社會住宅房價漲幅重劃區生活機能房市永慶房市訊息永慶安心買賣屋

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