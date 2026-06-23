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永慶房屋盤點近三年台北市熱銷豪宅社區　「總統傑仕堡」近億元總價、室內不到60坪

▲▼台北,豪宅,信義,博愛特區,高資產,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產集團提供）

▲位於中正區博愛特區的「總統傑仕堡」近三年交易量高達37件，成為榜上最熱銷的北市豪宅。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

近年豪宅市場受到央行信用管制與房貸政策影響，整體交易熱度不若過往，但高資產族群購屋需求並未完全退場。永慶房產集團盤點台北市近三年來，屋齡十年內與十年以上豪宅的交易價量，發現位於博愛特區的「總統傑仕堡」平均總價近一億元，能夠買到的室內坪數卻不到60坪，顯示新豪宅的規劃已不全然朝向大坪數來設計。

台北市屋齡十年內豪宅社區　室內面積都有縮小跡象！
首先觀察台北市近三年來，屋齡十年內的豪宅交易數據，永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，交易量前三名的豪宅，分別位於中正、松山與大安等台北市核心精華區域，皆享有成熟商圈、完善交通網絡及豐富生活機能。其中，「總統傑仕堡」近博愛特區與台北車站，具備行政與交通樞紐優勢；「潤泰敦峰」則坐落敦化南路林蔭大道，兼具地段指標性與國際級住宅規格，總價也較高昂；而「冠德羅斯福」鄰近台大生活圈與台電大樓站，擁有優質文教環境與便利機能。

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▲▼台北,豪宅,信義,博愛特區,高資產,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產集團提供）

▲屋齡僅5年的「冠德羅斯福」近三年交易量達19件，擠上台北市屋齡十年內熱銷豪宅榜上第三。

而且，除了地段優勢外，新豪宅最大的競爭力在於產品規劃。陳金萍說明，相較傳統豪宅普遍主打精華門牌地段，新豪宅更重視居住品質與產品設計，包括新建築工法、社區管理、公設設置及節能規劃等，加上不再強調大坪數住宅，這3個社區平均室內面積均不到75坪，因此總價相對較低，也受到不少高資產客群青睞。

豪宅聚落與知名度加持！「皇翔御琚」總價最高、室內面積也最大
至於屋齡10年以上的豪宅社區，交易量前三名的「皇翔御琚」、「冠德遠見」及「頂高豪景」，分別位於信義計畫區與大直水岸生活圈等台北市代表性豪宅聚落。陳金萍分析，雖然屋齡均已超過10年，但因黃金地段無可取代，加上產品稀缺性，以及景觀條件、豪宅聚落效應加持下，持續受到高資產族群喜愛。其中，「皇翔御琚」更被視為台灣豪宅指標，即使屋齡增加，只要有優質物件釋出，即便總價非常高昂，仍具一定吸引力，顯示豪宅買方重視的往往是彰顯社會地位的指標性建築。

▲▼台北,豪宅,信義,博愛特區,高資產,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產集團提供）

▲位於信義區、屋齡15年的「皇翔御琚」，近三年交易量高達14件，平均總價高達4.6億元。

陳金萍總結，比較新舊豪宅交易量前三的社區，最大的共同點是均位於台北市最成熟且供給稀缺的核心區域。無論是博愛特區、敦南生活圈、台大生活圈、信義計畫區或大直水岸，都具備難以複製的地段價值。即便近年豪宅市場受到信用管制影響，這些指標性社區仍持續吸引高資產族群進場，再次印證豪宅的地段價值不容易被取代。

▲▼台北,豪宅,信義,博愛特區,高資產,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產集團提供）

▲▼台北,豪宅,信義,博愛特區,高資產,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產集團提供）

關鍵字： 台北豪宅信義博愛特區高資產永慶房市訊息永慶安心買賣屋

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