台股刷47K新高！外資加碼684億元　大買台玻、重砍群創

快訊／群創提前開獎！4月大賺21.59億 年增2654%

面板股群創（3481）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標 準，今（22）日提前公告自結4月業績，單月稅後純益21.59億元、每股稅後純益（EPS）為0.27元，年增率各為2654%與2800%。

台股飆漲太心動！ 49.6%民眾想解定存搶市

AI浪潮下，台灣GDP可望達10%，今（22）日台股指數挺進4萬7千點新高，5萬大關近在眼前，國泰金6月國民經濟信心調查結果顯示，高達49.6%民眾表達目前現金或解定存轉入股票市場的意願「增加」，超過維持不變41.4%，高達 68.3%民眾看好未來半年台股續漲，認為下跌的只有13.8%。

美伊談判達成共識 船用燃油價格已較高檔時降低44%

美國與伊朗在瑞士舉行首輪談判已經達成共識，美伊同意一項路線圖，目標是在60天內達成結束戰爭的最終協議，並就結束黎巴嫩戰事的機制達成共識。自美伊稍早簽署備忘錄後，國際原油價格開始下跌，船用燃油也跟著下跌，今(22)新加坡低硫油每噸售價669.50美元，已較3月9日的高檔價1200美元下跌44.21%。

記憶體族群5檔亮燈 南亞科飆505元天價

台股勁揚，記憶體族群狂飆，今（22）日午盤包括南亞科（2408）、旺宏（2337）等5檔皆觸及漲停價，其中南亞科一舉攻破500元大關，來到505元掛牌以來新高，近1.2萬張委買排隊搶購。

外資買超台股684億刷史上第9高 前10大掃貨歷史一表看

台股今（22）日在電子股強勢走揚大漲1276.31點，終場以47741.51點作收，站穩47K，盤後證交所公告外資買超台股684.58億元，為史上第9大買超，成為台股刷史上新高收盤的關鍵之一。

台積電、台股頻衝高！法人：只有更高、沒有最高 安心等5萬點

上周四（18日）美股四大指數集體走高，台積電ADR噴漲6.94%，來到462.12美元，今（22）日台積電創下2510元新高，台股大漲1405點，創下史上第八大漲點，統一投顧董事長黎方國用「只有更高、沒有最高」八個字來形容台股現況，並建議投資人不要預設指數高點，過度擔心AI泡沫一事，泡沫破裂之前會有前兆。

森崴最終交易日竟翻紅 3.1萬股民緊盯集團出手效果

由於離岸風電工程成本暴增、海外子公司違約雙重利空夾擊，造成森崴能源（6806）財務鉅額虧損，導致淨值由正轉負，將於明（23）日終止上市，今（22）日為最後交易日，股價並未跌停，還一度翻紅，小漲0.18元，來到3.42元，到10點40分成交張數有1900多張。

哈日族手刀衝！日圓「0.1991」史上最甜 10萬台幣多換2.4萬日圓

有意在暑假赴日旅遊的哈日族注意！受到日圓走弱影響，台銀新台幣兌換日圓現鈔電子盤今（22）日刷新史上最甜牌告紀錄，開盤18分鐘以「0.1991」的掛牌價格宣告新台幣1元可以換超過5日圓。銀行業者估算，若在今日拿10萬元新台幣低價購買日圓，可較2月時多換近2.4萬日圓。

面板雙雄競速！友達亮燈飆5年新高 群創漲半根奪成交王

面板股雙虎群創（3481）、友達（2409）各擁題材，今（22）日開盤20分鐘雙雙爆逾20萬張大量，成為交投最重2檔，其中友達因資產活化消息亮燈漲停，股價一舉衝上30.95元，刷5年1個月新高；群創早盤亦漲逾半根，以近30萬張大單奪成交王。

聯電飆漲停！ 3檔撿到槍同歡

台積電（2330）爆出28奈米減產消息下，市場預期二線晶圓代工廠迎來轉單，早盤包括聯電（2303）、力積電（6770）與世界（5347）等3檔同步亮燈，其中聯電漲停價160元為1997年7月以來、近29年新高。