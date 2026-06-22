台股刷47K新高！外資加碼684億元　大買台玻、重砍群創

▲台玻居今日外資買超第一名個股。（圖／記者陳家祥攝）
記者巫彩蓮／台北報導
上周四美股四大指數收高，台積電（2330）領漲，今（22）日台股開高走高，終場勁揚1200多點，站上4萬7千點，化解端午節變盤壓力，外資買超684.58億元，創歷史第九大買超金額，大舉加碼台玻（1802）5.5萬張，居外資買超第一名個股。而面板股群創（3481）遭砍逾11.74萬張，為砍倉最大標的。
今日電子股大型權值股百花齊放，台積電以2510元歷史新高作收，日月光投控（3711）、聯電（2303）同登漲停價位，終場指數大漲1276.31點或漲幅2.74%，以47741.51點作收，成交金額1.44兆元。
根據證交所統計資料顯示，外資買超684.58億元，連續兩個交易日買超金額合計896.05億元；投信賣超96.64億元；自營商買超121.04億元，其中自行買賣部分買超33.41億元，避險操作買超87.63億元，今日三大法人合計買超708.98億元。
今日外資買超前十大個股、張數，分別為台玻（1802）5萬5470張、中鋼（2002）4萬4581張、華新（1605）3萬4774張、力積電（6770）2萬7409張、京元電子（2449）2萬77張、中石化（1314）1萬7463張、台塑（1301）1萬6495張、日月光投控（3711）1萬5662張、定穎投控（3715）1萬5309張、凱基金（2883）1萬5256張。
今日外資賣超前十大個股、張數，分別為群創（3481）11萬7423張、華邦電（2344）10萬3086張、兆豐金（2886）3萬7388張、遠傳（4904）2萬7348張、仁寶（2324）2萬4813張、台泥（1101）2萬897張、華南金（2880）1萬8882張、上海商銀（5876）1萬6607張、緯創（3231）1萬6561張、遠東銀（2845）1萬5070張。
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