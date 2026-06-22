全球經濟具韌性！滙豐預期市場波動周期受控　聯準會利率不動

▲滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華。（圖／滙豐銀行提供）

記者巫彩蓮／台北報導

滙豐銀行於今（22）日召開第三季投資展望記者會，滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，隨著全球加速對人工智慧（AI）的投資，亞洲憑藉在半導體領域的領先優勢及大型語言模型的快速發展，將有良好條件受益，除了人工智慧之外，日本、南韓、中國大陸及新加坡企業治理改革持續改進，投資人能透過債券的收益潛力發掘更廣闊的投資機會。

對於第三季投資展望中，滙豐私人銀行對全球經濟韌性持樂觀態度，並預期市場波動週期將可受控，鑒於過往應對新冠疫情衝擊及國際貿易關係變遷所累積的經驗，滙豐指出政府與企業正多元化發展供應鏈管理、貿易關係及能源來源，以推動經濟成長。

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滙豐私人銀行表示，人工智慧、能源與國防安全將推動下一波策略性投資，並支持全球經濟與企業盈利增長，全球競爭日趨激烈與國家安全優先事項，正加速資本市場活動持續發展，並強化對資金與政策支持的需求。滙豐也預期私募市場將擴大其角色，以彌補投資資金的缺口。

何偉華預期，美國聯準會將在今年全年維持政策利率不變，反映當局須平衡通膨與經濟成長的風險，美國聯準會將在今年全年維持政策利率不變。

滙豐私人銀行建議，第三季的四大優先投資策略：

一、投資人工智慧引領的未來：強勁的盈利驚喜、商業化過程疑慮緩解及軟體行業過度拋售後具吸引力的估值，為半導體、數據中心及人工智慧應用者帶來機會。

二、把握政府推動安全與能源自主帶來的機會：地緣政治變化加速了能源供應多元化、電氣化擴展及電網投資。

三、透過多元資產策略提升投資組合韌性：債券、黃金、另類投資註1及多元外幣策略仍是核心基石，並輔以基礎設施項目，以提供穩定且與通膨相連的現金流。

最後、把握亞洲創新與收益，槓鈴策略能捕捉亞洲創新主導的投資週期，同時在地區上對中國大陸、香港、新加坡和南韓持偏高比重的配置相符。



