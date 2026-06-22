從小窮怕了！網友賺到700萬還是不敢花　網揭「最可惜下場」

▲努力存錢是為了安心，還是為了享受生活？一名網友資產累積至700萬元後，反而陷入花錢罪惡感，讓不少網友思考金錢與人生的平衡。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者萬玟伶／綜合報導

努力存錢本該讓人更有安全感，但一名網友卻坦言，自己的資產在這波大牛市中成長超過500%，如今累積約700萬元，卻因為從小窮怕了，始終不敢花錢，甚至開始擔心「哪天突然走了，什麼都沒享受到」，貼文曝光後引發不少網友熱議。

原PO在Dcard發文表示，自己18歲高中畢業就進入職場工作，當年月薪僅2萬多元，工作10年後才開始念大學。這些年靠著辛苦累積資產，再加上股市大漲，總資產已比過去增加超過500%。然而，雖然存款與投資成果不錯，但因為從小家境不富裕，養成節省習慣，如今即使有能力消費，仍常對花錢感到不安。她坦言，每次花錢都伴隨罪惡感，甚至開始擔心如果人生突然結束，辛苦存下來的錢卻沒能真正享受。

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原PO也好奇詢問網友，以目前約700萬元資產、沒有房貸與車貸的狀況來看，「配吃餐廳自助餐Buffet嗎？」、「要有多少資產才配去追極光這類高級旅遊？」此外，她也想知道大家是否會因為資產增加，而開始安排高階健康檢查、肺部電腦斷層或腸胃鏡等醫療支出。

「極光和健檢又沒多少錢！」網友：問題不是資產

貼文吸引不少網友留言，有人認為，原PO提到的追極光與健康檢查，其實花費並沒有想像中高。「你說的極光跟健檢其實也沒多少錢，只是有沒有想去做這些事情而已。」也有人直言，「出國啊，一輩子只有一次，年老就走不動了，趁有錢快飛出去玩。」

另有網友分享自身經驗，「我30歲總資產破500萬時就去看極光了，在不降低生活品質的前提下，趁年輕看看世界很好啊。」

「賺錢就是要用的。」過來人分享理財分帳法

不少人認為，原PO真正面對的其實不是財務問題，而是心理上的匱乏感。一名網友指出，「賺錢就是要用的，只要不是無謂浪費，偶爾吃大餐、出國旅遊，都可以激勵自己繼續努力賺錢。」也有人建議採用分帳管理，「把錢分成存款、投資、生活費、娛樂費，每個項目能花多少一目了然，焦慮感自然會下降。」

還有網友分享自己的觀念，「很多人不是拼命花就是拼命存，其實只要把未來目標算出來，用6%到8%的年化報酬率回推需要多少本金，剩下的錢就安心花。」

「未來是一個籃子，現在也是一個籃子」

另有網友分享，過去總認為錢應該全部留給未來，但後來才發現，「未來是一個籃子，現在也是一個籃子。」她認為，如果把所有資源都放在未來，卻忽略當下生活，萬一人生出現意外，反而可能留下遺憾，因此開始保留一部分資金給現在的自己，「想買的東西就去買，想做的事情就去做，這也是一種投資。」

貼文曝光後，不少網友也認為，當資產累積到一定程度後，比起繼續追求數字成長，更重要的是找到理財與生活之間的平衡，畢竟財富的目的，除了創造安全感，也包含讓人生過得更自在。