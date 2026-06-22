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歐洲台灣形象展波蘭登場　布局中東歐與烏克蘭重建

▲外貿協會董事長黃志芳在開幕典禮致詞。（圖／貿協提供）

▲外貿協會董事長黃志芳在開幕典禮致詞。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

經濟部貿易署主辦，外貿協會執行的台灣形象展，今(22)日第二度進軍歐洲市場，首次於波蘭舉辦，吸引106家台灣企業參展，規劃展出面積約5,250平方公尺。貿協指出，波蘭是串聯西歐與中東歐的重要區域連結中心，為中東歐最大經濟體，內需市場龐大，隨著供應鏈重組，已成為國際關注的烏克蘭重建、區域物流及製造投資的重要門戶。

貿協分析，台灣是歐盟第12大貿易夥伴，歐盟是台灣在全球的第4大貿易夥伴，2024年雙邊貿易總額已超越687億美元，且持續位居台灣最大的外資來源，2025年歐盟對台投資金額達46億 8,642萬美元。

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歐盟國家累計投資台灣的前三大來源國為荷蘭、丹麥、波蘭，主要投資產業集中在：金融保險業、電力及燃氣供應業、製造業。

會選擇在波蘭華沙辦展，主要是因為波蘭已逐步成為台灣布局中東歐及歐洲供應鏈的重要樞紐與拓展歐洲市場的門戶，2025年雙邊貿易額達25億4,330萬美元，年增率逾22.4%，創下歷史新高。

▲左起貿協董事長黃志芳、外交部長林佳龍、經濟部政務次長江文若、歐盟執委會成長總署 Valère Moutarlier副總署長、波蘭經濟發展暨科技部 Michał Jaros次長為開幕典禮揭幕。（圖／貿協提供）

▲左起貿協董事長黃志芳、外交部長林佳龍、經濟部政務次長江文若、歐盟執委會成長總署Valère Moutarlier副總署長、波蘭經濟發展暨科技部Michał Jaros次長為開幕典禮揭幕。（圖／貿協提供）

IMF預估波蘭2026年GDP成長率可達3.5%，遠高於歐盟平均預估的1.4%。台波雙方在AI、智慧科技、半導體、無人機、綠能供應鏈等領域具備龐大合作潛力。

目前已有超過40家台灣企業在波蘭布局，包括和成集團規劃與波蘭 SKB 合作設立先進複合材料工廠，以及仁寶、華碩、台達電、研華、微星、奇美食品、環旭電子等知名企業。

選擇在華沙辦展，是因其地處歐洲核心，是串聯西歐與中東歐的重要區域連結中心；隨著供應鏈重組，波蘭已成為國際關注的烏克蘭重建、區域物流及製造投資的重要大門；波蘭為中東歐最大經濟體，內需市場龐大，擁有完整的製造供應鏈以及家電、電子、工業生產聚落。

該國數位與創新中心積極推動能源轉型與數位基礎建設，AI、資料中心、雲端運算及智慧科技產業正快速成長，吸引大量外資。

我國與該國具高度產業互補性，雙方在電子、ICT(資訊通訊科技)、智慧製造、電動車、綠能及半導體供應鏈等領域高度互補。透過在華沙辦展，能有效串聯波蘭及周邊國家的產業資源，協助台商拓展歐洲商機並深化科技合作。
歐洲臺灣形象展主軸與背景資料

展覽Slogan為「Building Tomorrow Together」(攜手共創未來)；3R核心架構為：韌性供應鏈(Resilient Supply Chains)、可靠夥伴關係(Reliable Partnerships)與重建烏克蘭(Rebuilding Ukraine)。

歐盟已提出總額超過8000億歐元的「下世代歐盟」(NextGenerationEU)復甦方案，結合 2021-2027年長期預算，全面推動綠色轉型、數位化與產業韌性。

這次台灣形象展定位：展現台灣在數位基礎、系統整合、智慧應用與供應鏈韌性上的實力，打造臺歐共同邁向永續未來的長期合作平台。

主要展出與聚焦領域：智慧科技、智慧製造、智慧移動、智慧能源、韌性城市、城市重建、安全與無人機、品味生活。

關鍵字： 台灣形象展波蘭登場中東歐烏克蘭重建

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