信任-跨越國界、文化與世代　黃志芳：與波蘭共譜下一個樂章

▲黃志芳在波蘭的台灣形象展接受各國媒體訪問。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會董事長黃志芳今(22)日在波蘭華沙的台灣形象展上致詞時指出，全球各項體系正在重組，此時最重要的不僅在於前進的速度有多快- 更在於選擇與誰並肩同行，如何建立信任-跨越國界、跨越文化、跨越世代；台灣與波蘭在和諧中並肩前行，不是各自為戰，而是如波蘭舞曲(Polonaise)般，踏著共同的節奏，共同譜寫下一個樂章。

波蘭舞曲是在華沙成長的著名音樂家蕭邦所作，黃志芳感性的指出：我們正處於一個經歷深刻變革的時代。 這是個不斷轉動的世界-各項體系正在重組，穩定性已不再是理所當然。 跨越不同地域，我們看到熟悉的模式正被重塑-無論是我們的生產方式、連結方式，還是我們攜手邁進的方式。

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在這樣的時刻，有一個問題比以往任何時候都更加重要：不僅在於我們前進的速度有多快- 更在於我們選擇與誰並肩同行。因為缺乏信任的進步是脆弱的。但建立在夥伴關係上的進步，方能長久。

他表示，在自己的職業生涯中，與台灣各個產業有著密切的合作-從傳統製造業，到半導體與人工智慧，深刻體會到，長期的夥伴關係從來就不僅僅是建立在合約或交易之上。

它們是建立在信任、 建立在理解，以及建立在彼此的相互扶持- 尤其是在充滿不確定性的時期。 而這，正是現今世界所期盼的。

站在波蘭這片土地上，想起了蕭邦，他的音樂情感豐富卻不失優雅。充滿表現力且深深觸動人心。不同的元素，和諧地交融在一起，不是千篇一律-而是步伐一致。不是完全相同-而是和諧共鳴。

一直以來，波蘭透過其韌性、創造力與大膽的理念啟發著世界。從哥白尼到居禮夫人， 這是一個將知識轉化為影響力的國家。

去年，貿協在華沙與布拉格設立了台灣經貿投資服務中心。這反映了貿協對這個區域長期的承諾。這也正是為何「歐洲台灣形象展」如此重要。

這場展覽不僅關乎產業或科技。它更關乎我們如何建立信任-跨越國界、跨越文化、跨越世代。在這樣一個瞬息萬變的世界裡， 最有價值的連結， 依然是人與人之間的連結。

讓台波從對話邁向落實。蕭邦曾說： 「簡約是最終的成就 (Simplicity is the final achievement)。」如今，台灣延續著這樣的精神- 透過建立在信任之上的夥伴關係與各位攜手合作。

兩國在和諧中並肩前行，不是各自為戰，而是如波蘭舞曲(Polonaise)般，踏著共同的節奏。讓我們共同譜寫下一個樂章- 攜手共築美好的明天。