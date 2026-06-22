聯準會「傳奇掌門人」葛林斯潘逝世　享嵩壽100歲

▲前聯準會（Fed）主席葛林斯潘（Alan Greenspan）逝世。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

美國聯邦準備理事會前主席葛林斯潘（AlanGreenspan）當地時間22日辭世，享嵩壽100歲。葛林斯潘曾掌舵聯準會近19年，任內歷經股災、金融風暴與長期景氣擴張，被視為現代金融史上最具影響力的央行人物之一。

據《NBCNews》報導，葛林斯潘的妻子、資深記者米契爾（AndreaMitchell）證實，葛林斯潘因帕金森氏症併發症離世。米契爾表示，丈夫一生在兩黨總統任內協助形塑美國經濟數十年，也始終願意誠實面對自己的錯誤。

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葛林斯潘1987年獲時任美國總統雷根提名出任聯準會主席，之後歷經老布希、柯林頓及小布希政府，直到2006年1月卸任，是聯準會史上任期第二長的主席。他任內見證冷戰結束、網路經濟興起與全球資本市場急速擴張，也使聯準會政策對世界金融市場的影響力大幅提升。

葛林斯潘以艱澀、含蓄且不易解讀的發言風格聞名，外界常將這種央行式語言稱為「Fed官話」（Fedspeak）。他過去曾坦言，刻意使用模糊說法，是為了避免直接回答難以回答的問題，也避免金融市場對央行訊號作出過度反應。

他最知名的發言之一，是1996年提出「非理性繁榮」（IrrationalExuberance）。當時葛林斯潘警告市場可能出現資產價格過度膨脹，短暫引發全球股市震盪。雖然市場隨後再度走高，但2000年網路泡沫破裂後，這句話被視為對市場過熱的早期警訊。

葛林斯潘上任僅69天，便遇上1987年「黑色星期一」股災，道瓊工業指數單日暴跌22.6%，創下歷史最大單日跌幅。他當時迅速表態，聯準會將提供流動性支持金融體系，穩定投資人信心，也讓他獲得「大師」（Maestro）稱號。此後，他又陸續面對1997年亞洲金融風暴、1998年俄羅斯債務危機與長期資本管理公司（LTCM）事件，以及2001年911恐攻、網路泡沫破裂等多項重大考驗。

支持者認為，葛林斯潘任內有效壓抑通膨，並帶領美國經濟走過1990年代長期繁榮；批評者則指出，他主張放寬金融監管，加上長期維持低利率環境，助長房市與信貸風險，為2007年至2008年全球金融危機埋下伏筆。

面對外界批評，葛林斯潘曾承認低估次級房貸風險擴散速度，但仍認為提高住宅自有率的政策方向具有正面意義。卸任後，他成立顧問公司，持續就貨幣政策、財政紀律與央行獨立性發表看法。

葛林斯潘從大蕭條時代成長的紐約少年，走向全球金融決策核心，參與並見證多個現代經濟轉折時刻。無論是穩定市場的政策聲望，或後來引發爭議的監管與利率路線，他留下的影響，至今仍是各國央行與金融市場討論的重要課題。

