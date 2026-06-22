台股飆1276點創新高！台指期夜盤衝破49K　市場喊2年上看10萬點

▲台股強勢噴出改寫新高，台指期夜盤更瘋狂衝破49000點。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

台股22日在台積電領軍下強勢噴出，加權指數終場大漲1276.31點、收在47741.51點，首度站穩4萬7千點大關並改寫歷史新高，成交量達1.44兆元。外資單日大買684.58億元，三大法人合計買超708.97億元。受現貨市場強勁氣勢帶動，台指期夜盤持續走高，盤中更一度衝破49000點整數關卡，再創歷史新高。

台指期衝破49K 台積電續創天價

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台指期夜盤以48531點開出後震盪走強，盤中最高來到49160點、大漲732點。截至晚間約9點，仍維持逾700點漲幅。權王台積電期貨同步走強，夜盤來到2625元附近，電子期、半導體期漲幅皆超過1.7%，顯示市場資金持續湧向AI及半導體族群。

市場分析指出，台股不僅成功突破47000點關卡，均線也維持多頭排列，加上成交量持續放大，有利指數挑戰更高位置。經濟學家吳嘉隆則認為，這波漲勢並非傳統景氣循環，而是AI產業革命帶動的結構性成長。他指出，台股過去一年已從2萬多點翻倍至4萬多點，若AI浪潮持續發酵，未來1至2年大盤再翻倍、挑戰10萬點並非不可能。

隨著AI伺服器、高效能運算及半導體需求持續增溫，多家投信與法人也看好台灣在全球AI供應鏈的關鍵地位。市場預期，在台積電法說會、企業作帳行情及下半年科技旺季接力下，AI與半導體族群仍有望成為推升台股續創新高的重要動能。