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大樂透連12槓衝3.6億！命理師曝「財神方位」　4生肖別錯過

▲▼大樂透，彩券。（圖／記者許力方攝）

▲本期（23日）的大樂透累積頭獎金額預估上看3.6億元，為今年最高頭獎總獎金。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／台北報導

大樂透頭獎持續槓龜，台灣彩券表示，6月19日開出的第115000063期大樂透頭獎再度無人抱走，已累計連續12期槓龜。隨著獎金不斷累積，23日晚間開獎的第115000064期頭獎上看3.6億元，創下今年以來最高頭獎獎金紀錄。此外，端午加碼100萬元獎項上期開出5組，目前仍有35組未開出，將持續加開。

對於不少民眾摩拳擦掌準備試手氣，民俗專家楊登嵙也分享5大旺財開運法，希望幫助民眾提升財運。他指出，6月23日財運最旺的生肖為鼠、龍、猴、雞，建議這4個生肖把握機會買彩券，或許有機會成為3.6億元頭獎幸運得主。

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大樂透今晚頭獎上看3.6億，專家分享5大旺財開運秘訣。（圖／楊登嵙提供）

▲楊登嵙分享5大旺財開運秘訣。（圖／楊登嵙提供）

財神方位曝光　幸運色也有講究

楊登嵙表示，不同日期有不同的財神方位，6月23日的「財神方」位於西方及東北方，民眾可依住家或所在地為中心點，前往西方或東北方的彩券行購買彩券或刮刮樂。他也提到，坐向朝西或東北方的彩券行，當天財運相對較旺，更容易開出大獎。

此外，當天的幸運色為火、土色系，包括紅色、粉紅色、紫色、橘紅色，以及黃色、米黃色、咖啡色、棕色等。若穿著或配戴相關顏色服飾與配件，有助於提升個人財運與好運能量。

楊登嵙也分享民俗上的招財小撇步，認為鼻子被視為面相中的「財帛宮」，平時可輕捏鼻翼、活動鼻頭；耳朵則象徵福氣，可適度拉拉耳垂、按摩耳朵，藉此帶動氣場、累積財氣與福氣。他笑稱，說不定財神爺正準備把3.6億元送上門，可別因為少做這些小動作而錯失中獎機會。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

關鍵字： 大樂透端午加碼財神方位幸運色生肖財運

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