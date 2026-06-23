5月造船訂單月減逾三成　但主要船廠塢期排到2030年、造價下不來

▲圖為上海外高橋造船廠造船實況。（圖／取自外高橋造船廠網站）

記者張佩芬／台北報導

根據克拉克森最新數據統計，今年5月份全球新簽訂單194艘，共計5,298,938CGT(修正總噸)。 與4月份的301艘，共計8,539,897CGT相比，月減107艘，CGT下降37.95%。造船價格是否有下修跡象，陽明海運與裕民航運高階主管都認為主要造船廠訂單都已接到2030甚至2031年，加上有散裝、油輪與LNG船接力訂造，估計短期內看不到下修。

從訂造艘數看，最多的還是貨櫃船，但是訂造的都是中小型貨櫃船，萬箱(20呎櫃)級以上貨櫃船已經很少見。從船型來看，散裝船26艘，共1,730,500載重噸；油輪28艘，共4,238,900載重噸；化學品船10艘，共292,800載重噸；貨櫃船48艘，共252,374標箱; 液化氣船36艘，共4,290,000立方米; 其他船型16艘，共236,735CGT; 海工船30艘，共389,842CGT。

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從訂單類型來看，散裝船新簽1艘海岬型、6艘巴拿馬型、19艘超輕便型散貨船；油輪新簽4艘VLCC、7艘蘇伊士型油船、15艘阿芙拉型油船和2艘巴拿馬型油船；貨櫃船新簽12艘超巴拿馬型、14艘巴拿馬型、2艘次巴拿馬型、18艘輕便型貨櫃船和2艘支線型貨櫃船，沒有萬箱級以上船隻。

按接單船廠國家來看，5月份全球新船訂單194艘，共5,298,938CGT，其中中國船廠接獲117艘，共2,521,621CGT; 日本船廠接獲8艘，共169,803CGT; 韓國船廠接獲46艘，共2,328,872CGT; 修正總噸分別佔全球新船訂單量的47.59%、3.20%和43.95%。

今年1-5月新船訂單共1309艘，共109,237,615載重噸，與去年同期的新簽訂單1,173艘，共45,480,032載重噸相比，艘數和載重噸分別同比上升11.59%和140.19%。年增的原因是因為去年前7個月美國抵制大陸建造船舶，使得各國船東觀望等候，造成訂單銳減。

從船型上來看，散貨船202艘，共20,292,550載重噸；油輪241艘，共51,845,426載重噸；化學品船92艘，共計3,440,380載重噸；貨櫃船324艘，共計1,871,750箱；液化氣船122艘，共13,930,300立方米; 海工船166艘，共計1,184,418CGT; 其他船型162艘，共計3,565,134CGT。

從國家來看，中國新簽訂單906艘，合計24,423,224CGT；日本新簽訂單31艘，合計563,779CGT；韓國新簽訂單184艘，合計7,472,834CGT；修正總噸分別佔全球新船訂單量的68.59%、1.58%和20.99%。

去年因為美國抵制大陸建造船舶，前7個月中國造船廠接到的訂單銳減，市佔率從2023年的74%降到約33%，之後各國船東選擇將美國線船隻避開在大陸建造，非美國線船隻回到大陸建造，讓訂單明顯回籠，手持訂單佔比66.8%，高於2024年的63.1%。美國對大陸造船舶的抵制，在去年10月底中美達成貿易休兵一年協議。