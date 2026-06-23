台積電、台股雙創高！　指數大漲353點站上48K

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數有漲有跌，台股今（23日）以47795.09點開出，指數上漲53.58點，漲幅0.11％。隨後大漲353.57點至48095.08點，站上4萬8000點大關。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到2510元，隨後進一步上漲5元至2515元再刷新高；鴻海（2317）上漲1.5元至270元；聯發科（2454）上漲255元至4720元；廣達（2382）上漲1元來到381元；長榮（2603）上漲1元至194元。
美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場上漲148.01點或0.29％，收在51712.71點；標準普爾500指數下跌27.79點或0.37％，收7472.79點；那斯達克指數下跌351.33點或1.32％，收在26166.6點；費城半導體指數上漲292.94點或2.04％，收14634.72點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|51712.71
|▲148.01
|▲0.29%
|S&P500
|7472.79
|▼27.79
|▼0.37%
|NASDAQ
|26166.6
|▼351.33
|▼1.32%
|費城半導體指數
|14634.72
|▲292.94
|▲2.04%
資料來源：證交所
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