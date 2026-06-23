39歲巴逆逆借500萬買台股　彭博驚：台灣人「FOMO」瘋開槓桿

▲反指標女神巴逆逆。（圖／翻攝自臉書）

記者陳瑩欣／綜合報導

台股在AI熱潮推動下狂飆，外媒《彭博》直擊台灣散戶借錢買股現象，形容這波行情讓許多人陷入「FOMO」（Fear of Missing Out，害怕錯過）情緒。擁有近50萬粉絲的財經網紅巴逆逆（Ada Hung）也坦言，過去多年不願舉債投資，但眼看市場天天上漲、朋友獲利愈來愈多，最後仍在5月貸款500萬元進場買台股。

巴逆逆受訪時表示，「FOMO真的讓我忍不住」，她認為與其讓機會溜走，不如選擇追上這波行情。報導指出，台灣股市過去一年漲幅超過100%，青少年爭相開證券戶，交易量暴增甚至一度癱瘓券商網站。

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《彭博》也走訪台北南區一間熱炒店「品鮮熱炒」。這家店因輝達執行長黃仁勳日前到訪用餐而爆紅，即使當天台股大跌、加權指數重挫3.5%，店內氣氛仍相當熱絡，顧客一邊吃炸豬肝、鳳梨蝦球，一邊討論AI、台股，以及是否該趁回檔加碼。

報導提到，26歲、目前無業的Andy Cheng，靠借錢買進約6萬美元、約新台幣194萬元的台灣科技股，還直言「隨便買一檔股票都會賺錢」。他不認為這波行情是泡沫，強調AI漲勢「有實質基礎」。

不過，市場過熱疑慮也快速升高。報導指出，過去12個月，台灣投資人向券商借錢買股的金額暴增160%，接近2000年網路泡沫破裂前的歷史高點。部分券商融資額度已逼近內部上限，被迫提高擔保品要求、調升利率；投資人若被券商拒絕，則轉向銀行貸款或解約金融商品籌錢進場。

中央大學經濟系教授吳大任警告，台灣股市「明顯過熱」，許多年輕投資人把股票當成容易賺錢的工具，若市場突然大跌，恐造成「毀滅性損失」。

金管會證期局則回應，截至5月底，34家從事槓桿融資業務的券商均未超過法規限制，股票交易違約金額占整體交易比重仍低於0.002%，將持續監控券商營運與風險控管措施。