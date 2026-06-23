面板雙虎飆漲承壓！群創才刷18年高被割　友達翻黑爆60萬張成交

▲面板雙虎居上市成交量前2大個股。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

群創（3481）解除分盤交易，出關後股價依然狂飆，被要求公布獲利自結數，4月每股稅後盈餘（EPS）0.27元，已賺贏第一季的0.2元，今（23）日早盤衝高到70.1元，漲幅逾6%，創下18年新高，友達（2409）創下33元波段新高價位，開盤一個半小時，成交量就超60萬張，成為上市成交量最大個股。

群創轉型切入FOPLP（扇出型面板級封裝），挾著此一題材股價，5月股價從23.95元上漲到分盤交易處置前60.5元，漲幅逾一倍，分盤交易處置結束6月18日出關，股價漲勢擋不住，因此被要求公布近一個月獲利自結數。

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群創昨（22）日公布4月單月稅後純益21.59億元、年增2654%，EPS 0.27元，超越第一季的0.2元，今日早盤股價上衝70.1元，但短多下車，股價殺到66元平盤附近，多空交戰，到10點半左右，成交張數超過47萬多張，居上市第二大個股。

面板廠活化資產收回資金，外傳台積電（2330）赴中科友達廠區看廠，有意購置其廠房進行擴產，儘管公司出面否認「純屬臆測」，今日股價依然衝高到33元，創下2021年4月以來新高，竄高後急速下殺到30.1元平盤以下，也震出60多萬張大量。