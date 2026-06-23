郭明錤：聯發科拿Google TPU大單　將獨家供應升級版Triggerfish

▲聯發科。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

天風國際證券分析師郭明錤表示，Google將深化與聯發科在TPU（Tensor Processing Unit）合作，除原有TPU v9「Humufish」外，還將推出升級版、代號「Triggerfish」的新晶片，並由聯發科獨家取得新增訂單。由於新產品單價較高，預估可望成為聯發科2028年的重要營運成長動能。

郭明錤引述最新產業調查指出，Triggerfish並非全新架構，而是建立在Humufish基礎上的升級版本，定位為強化推論能力的TPU v9改版，主要目標是改善CPU與記憶體瓶頸（CPU wall、memory wall），也再次反映聯發科已成為Google在TPU v9世代的主要合作夥伴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在規格方面，郭明錤表示，Triggerfish最大的變化包括SRAM容量提升至Humufish的2至3倍，同時新增simulation die，並將記憶體規格由HBM4升級至HBM4E。

他分析，新增的simulation die除可負責本地TPU管理、訓練與推論模式切換外，更重要的是支援強化學習（RL）及AI代理（AI Agent）協作；而更大的SRAM則可讓更多活躍工作集（active working set）留存在TPU本地端，減少資料搬移成本，進一步提升低延遲推論效率。

出貨展望方面，郭明錤維持Humufish生命周期累計出貨400萬至500萬顆的預估，同時指出Google將再追加100萬至200萬顆Triggerfish訂單，預計2027年底開始生產、2028年進入放量階段。由於Triggerfish單價較Humufish高出約30%，可望為聯發科2028年增添新的營運成長動能。

此外，針對近期市場傳出Google可能向中國記憶體廠長鑫存儲採購記憶體晶片的消息，郭明錤表示，根據最新產業調查，目前Google並沒有任何明確向長鑫存儲採購記憶體晶片的計畫。