台積電股價破2535元「送孩1張台積電」要繳稅了！律師教3招破解

▲台積電股價刷新高。（圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

半導體晶圓代工族群多頭熱情不減，今（23）日開盤龍頭台積電（2330）飆出2535元新天價，律師蘇家宏就笑喊，現在買一張台積電要花253萬元，若家人想要送孩子一張台積電股票，「要繳稅了！」因為超過244萬贈與稅的免稅門檻，並分享關於股票贈與和繼承的觀念，並教3招免稅的方法。

想避稅可贈零股 分年規劃也可行

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蘇家宏律師在粉專發文，股票贈與是需要法律與行政手續，就像房子要過戶給孩子一樣，必須照流程辦理。若父母想把名下一張台積電股票贈與孩子，價值已超過244萬元贈與稅免稅門檻，超過的部分就需要課徵10%的贈與稅，如果今年度還有其他贈與，會加起來累計，累計的金額會有相對應的稅率。

若不想要被課稅，蘇家宏律師分享3招，第一招是「零股」贈與，「只要贈與股數的當日價值沒有超過244萬，也不用繳贈與稅」；第二招是善用244萬免稅額度「分年度贈與」、「父母分別贈與」，孩子結婚的那一年，還可再多贈與100萬。第三招是在高價時賣掉，贈與現金，等到未來股市回檔時，再用孩子的帳戶在低點買回，「不過也有可能一買掉，股價就不回頭了。」

送出去就是孩子的 契約可先寫清楚條件



蘇家宏律師也提到，當父母把股票贈與給孩子，股票的決定權就在孩子手上，若擔心孩子賣掉，可善用「附負擔的贈與契約」，白紙黑字寫清楚，股票不能賣，或是必須履行支付父母生活費、照顧父母或家務的約定，孩子沒有履行贈與契約，父母有權利撤銷贈與，把股票拿回來。

蘇家宏律師坦言，若不想處理贈與流程，選擇把股票留到身後由孩子繼承，也不一定比較輕鬆，尤其投資人若持有許多檔股票，孩子日後辦理遺產稅申報、查詢明細與過戶時，必須一間一間查明細、跑流程、辦過戶，程序相當繁雜。因此他認為，「信託股票」是未來的趨勢，在生前把優質股票交由銀行信託管理，能設定條件防止孩子揮霍，也能省去未來遺產過戶的繁雜手續。