勞資爭議糾纏15年　南山人壽成立專案小組、理性協商化解

▲南山人壽董事長尹崇堯。（圖／南山人壽提供）

記者巫彩蓮／台北報導

南山人壽於今（23）日召開股東常會，工會要業務員提撥勞工退休金，相關爭議持續十五年之久，並要求公司應儘速提出退休金及年資補償等具體解決方；對於工會訴求，南山人壽回應，召集有關之跨部門單位共同組成專案小組，進行協商溝通，過去已建立一定程度之基礎，也與工會簽署協議，加強保障業務員的權益。

南山人壽董事長尹崇堯致詞表示，過去一年面臨全球經濟波動、對等關稅議題以及新台幣匯率大幅震盪等挑戰，對壽險業而言相當艱困，但南山仍維持穩健經營與獲利表現，面對今（2026）年接軌IFRS 17及ICS後的新挑戰，將持續強化體質，發揮保險保障功能，累積未來成長動能。

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保險業正式接軌IFRS 17與ICS制度之際，南山人壽去年合併稅後淨利達290億元，累計合併新契約保費約930億元，年增10%，其中長照商品市占率續居業界第一，受惠於優質資產配置，接軌日合約服務邊際（CSM）餘額達3748億元，調整後淨值提升至5932億元，淨值比達11.3%，展現接軌新制後的財務實力。

南山人壽工會認為，公司迄今未依相關行政機關認定及法院判決結果，替業務員提撥勞工退休金，目前勞退提撥爭議案件仍持續遭裁罰，累計罰款已超過9000萬元，並要求應儘速提出退休金及年資補償等具體解決方案。

對此工會所提之勞資爭議，民事法院已有58件判定南山人壽的業務員合約是承攬合約，與行政法院判決見解不一致，始衍生之法律爭議，南山人壽向來恪守法律規範，希望循法律途徑以弭平相關爭議。由於所爭議之議題核心在於本公司與業務員之間的法律關係認定，此涉及本公司整體業務制度，其影響擴及適用相同業務制度之全體業務人員，因此在評估研議解決方案時，須同時兼顧數萬名認同現行承攬制度的業務員權益保障、業務制度一致性及公司長期穩健經營等因素，若僅處理目前之個別裁罰案件，並無法真正解決爭議。

南山人壽向來秉持開放、理性的態度與工會溝通，並已建立跨部門專案小組與協商機制。南山指出，目前爭議核心在於業務員與公司間究竟屬於僱傭關係或承攬關係，由於行政法院與部分民事法院判決見解不同，形成法律適用爭議。公司強調，未來仍將持續與工會及主管機關溝通協調，在法令遵循、制度穩定及業務員權益保障之間尋求兼顧各方的可行方案，以維持公司長期穩健經營。

