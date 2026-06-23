SpaceX暴跌16%！市值遭台積電超車　馬斯克身價蒸發4.5兆

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索公司SpaceX於12日正式掛牌上市蜜月期生變，股價連3個交易日走跌。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑩欣／綜合報導

馬斯克（Elon Musk）旗下太空與人工智慧公司SpaceX上市蜜月行情急轉直下，周一股價重挫16%，連續第3個交易日收黑，市值單日蒸發4008億美元（約新台幣11.9兆元），創下美國企業史上第2大單日市值縮水紀錄。SpaceX收盤市值降至2.036兆美元，不僅遭台積電的2.425兆美元超車，也從全球市值排行榜第5名滑落至第7名。

《CNBC》報導，SpaceX於6月12日以每股150美元開盤上市，發行價為135美元。掛牌後前兩個完整交易日股價大漲，市值一度超越亞馬遜（Amazon），並短暫超越微軟（Microsoft），躋身全球最有價值企業之列。然而漲勢未能延續，上周三與周四股價分別下跌5%、3.6%，再加上周一重挫16%，近3個交易日累計跌幅已逼近24%。

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隨著SpaceX股價崩跌，其市值降至2.036兆美元，低於台積電的2.425兆美元，《Global Ranking》揭露，台積電重新升至全球第6大市值企業，且與排名第5、市值約2.504兆美元的亞馬遜之間差距也進一步縮小，而SpaceX則退至第7名。

根據《富比士》（Forbes）估算，SpaceX周一重挫導致馬斯克個人財富單日蒸發1520億美元，約合新台幣4.5兆元。自6月16日創下225.64美元歷史高點以來，SpaceX股價已累計下跌超過31%，使馬斯克的估計淨資產從約1.45兆美元高峰，回落至周一的略低於1.1兆美元。

華爾街日報則報導，SpaceX同步宣布與估值250億美元的AI新創Reflection AI簽署資料中心租賃協議。知情人士透露，Reflection AI將向SpaceX租用資料中心容量，自7月1日起至2029年底，每月可為SpaceX帶來1.5億美元營收；若合約完整執行，總金額將達63億美元。

此外，SpaceX周一也宣布發行高級無擔保票據（Senior Unsecured Notes），並揭露截至6月19日，公司持有1008億美元現金及約當現金。不過市場仍關注其獲利能力，SpaceX於2025年淨虧損49億美元，今年第一季也虧損42.8億美元。

儘管近期股價大幅回檔，這場創紀錄的IPO仍使馬斯克成為全球首位兆美元富豪（trillionaire），也造就數千名新百萬富翁，部分早期股東持股價值更突破10億美元。不過對於上市後才進場追價的投資人而言，隨著股價急速修正，上市初期的帳面獲利幾乎已全數回吐。