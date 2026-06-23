「面試台積電13次」都槓龜！他曝3年殘酷經歷：卡在年紀

▲台積電。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

「護國神山」半導體龍頭台積電，被許多人視為夢幻工作，擠破頭也想進入，一名網友分享，2023年至2026年間多次投遞台積電設備工程師、廠務電力系統工程師、先進封裝設備工程師等職缺，目前累計收到第13封「感謝函」，不禁感嘆，「應該一輩子都進不去了。」

原PO在Dcard發文，背景為電機在職碩畢，碩論方向是多媒體應用，並在3年內準時畢業，目前37歲，過去曾在面板大廠群創擔任設備工程師。2023年碩士畢業後，他首度投遞台積電設備工程師的職缺，6天後與主管一面，不過在第15天收到感謝信。

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碩士畢業後開始投遞



2024年後，原PO持續投遞台積電不同廠區與部門職缺，雖然有6次的面試，但最後都收到感謝信；2025年他繼續努力，又投遞了4次，其中一次的面試，主管提到年紀問題，「說若是早幾年就會讓你進來」，收到感謝信之後，原PO還聯繫主管詢問原因，「主管表示年紀因素往上送廠長會卡」。

今年則投了2次，同樣也有主管提到年紀問題，「主管表示他那關有過，但年紀HR不一定會過，也說需要有經驗的，但卻卡年紀很矛盾」，最後也是收到感謝信。

求職台積電多年未果



原PO坦言，雖然未能開花結果，仍讓他累積不少經驗，也感謝曾面試過並給予建議的主管，「知道沒機會了，且應該一輩子都進不去了，但還是每天更新履歷不會放棄。」

貼文曝光，網友驚呼連連「國父都沒你堅持，太狠了」、「我以為滑到最下面會看到錄取，幸苦了老哥」、「沒上山的想上山，山上的卻想下來」、「辛苦了，很佩服能嘗試這麼多次的毅力，有這樣的心態在哪裡都會成功的」、「我12次上了」、「我38歲才進GG，給你一點信心，加油欸」、「以學長的學歷，其實在其他職場也是搶手貨，有時候堅持是好事，但退一步獲得的不一定會比較少，加油」、「能一直收到面試也很羨慕欸」、「GG好像太老進不去，大概35歲就緊繃了。」