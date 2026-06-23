台股創4萬8千點新高　一文看10檔單周台股ETF人氣王

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股創下4萬8千點歷史新高，根據集保戶股權分散上周四（18日）最新統計資料顯示，91檔台股ETF受益人數總人數來到1703萬5034人，單周增加最多前十名，高息型上榜檔數包括群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）、FT臺灣永續高息（00961）有3檔，市場法人表示，台股創新高後，大盤大漲大跌的頻率越發高，高息資產具備易漲抗跌的特性，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。

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91檔台股ETF受益人數上周減少8.6萬人，總人數來到1703萬5034人，單周受益人數逆勢增加，分別為00919、00918、主動富邦台灣龍耀（00405A）、主動中信台灣收益（00406A）、元大台灣50（0050）、主動聯博動能50（00404A）、中信綠能及電動車（00896）、主動中信台灣收益（00406A）、元大台灣50反1（00632R）、玉山市值動能50（009803），以及00961等十檔。

群益投信台股ETF研究團隊表示，目前支撐台股最重要的AI產業趨勢，不論從最上游的算力基建以至終端的軟體服務及個人硬體需求皆處高度成長狀態，台股仍維持偏多結構，整體而言，行情機會大於風險，仍需在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，台股高息ETF就是穩健投資首選。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股來平衡投資組合風險，金融股便是最為受寵的標的，展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，其中金融股財報亮麗，今年配息率更可期，加上金融股預期受惠投資收益回升，建議投資人可續抱台股高股息ETF。

