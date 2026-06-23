台積電最後一單8992張壓最低2490元　台股挫640點險守47100

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（23日）開高走低，加權指數終場大跌640.86點，以47100.65點作收，跌幅1.34％，成交量1兆6008.56億元。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲53.58點開出，指數開高走低，盤中最高達48218.87點，最低47100.65點，終場收在47100.65點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）最後一單摜8992張成交，終場下跌20元來到2490元，為今日最低，跌幅0.8％；鴻海（2317）下跌9元至259.5元；聯發科（2454）上漲70元至4535元；廣達（2382）下跌7.5元來到372.5元；長榮（2603）下跌4元至189元。

今天漲幅前5名個股為捷敏-KY（6525）上漲15.5元，漲幅10％；晟鈦（3229）上漲4.5元，漲幅10％；菱生（2369）上漲4.05元，漲幅10％；中福（1435）上漲1.55元，漲幅10％；光鼎（6226）上漲1.25元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為鈺邦（6449）下跌42.5元，跌幅10.01％；南亞科（2408）下跌50.5元，跌幅10％；宇隆（2233）下跌31.5元，跌幅9.98％；元禎（1725）下跌4.1元，跌幅9.96％；新唐（4919）下跌21.5元，跌幅9.95％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 捷敏-KY（6525） 170.5 ▲15.5 ▲10.0％ 晟鈦（3229） 49.5 ▲4.5 ▲10.0％ 菱生（2369） 44.55 ▲4.05 ▲10.0％ 中福（1435） 17.05 ▲1.55 ▲10.0％ 光鼎（6226） 13.75 ▲1.25 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 鈺邦（6449） 382.0 ▼42.5 ▼10.01％ 南亞科（2408） 454.5 ▼50.5 ▼10.0％ 宇隆（2233） 284.0 ▼31.5 ▼9.98％ 元禎（1725） 37.05 ▼4.1 ▼9.96％ 新唐（4919） 194.5 ▼21.5 ▼9.95％

資料來源：證交所