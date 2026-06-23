台積電最後一單8992張壓最低2490元　台股挫640點險守47100

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（23日）開高走低，加權指數終場大跌640.86點，以47100.65點作收，跌幅1.34％，成交量1兆6008.56億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲53.58點開出，指數開高走低，盤中最高達48218.87點，最低47100.65點，終場收在47100.65點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）最後一單摜8992張成交，終場下跌20元來到2490元，為今日最低，跌幅0.8％；鴻海（2317）下跌9元至259.5元；聯發科（2454）上漲70元至4535元；廣達（2382）下跌7.5元來到372.5元；長榮（2603）下跌4元至189元。
今天漲幅前5名個股為捷敏-KY（6525）上漲15.5元，漲幅10％；晟鈦（3229）上漲4.5元，漲幅10％；菱生（2369）上漲4.05元，漲幅10％；中福（1435）上漲1.55元，漲幅10％；光鼎（6226）上漲1.25元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為鈺邦（6449）下跌42.5元，跌幅10.01％；南亞科（2408）下跌50.5元，跌幅10％；宇隆（2233）下跌31.5元，跌幅9.98％；元禎（1725）下跌4.1元，跌幅9.96％；新唐（4919）下跌21.5元，跌幅9.95％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|捷敏-KY（6525）
|170.5
|▲15.5
|▲10.0％
|晟鈦（3229）
|49.5
|▲4.5
|▲10.0％
|菱生（2369）
|44.55
|▲4.05
|▲10.0％
|中福（1435）
|17.05
|▲1.55
|▲10.0％
|光鼎（6226）
|13.75
|▲1.25
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|鈺邦（6449）
|382.0
|▼42.5
|▼10.01％
|南亞科（2408）
|454.5
|▼50.5
|▼10.0％
|宇隆（2233）
|284.0
|▼31.5
|▼9.98％
|元禎（1725）
|37.05
|▼4.1
|▼9.96％
|新唐（4919）
|194.5
|▼21.5
|▼9.95％
資料來源：證交所
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