台灣經濟榮景再現　統一00981A股價一年漲逾200％

▲統一00981A一年股價漲200%，績效表現突出、示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

繼2025年台灣GDP年增率以8.65%，寫下近15年新高。今年延續強勁經濟成長力道，近日瑞銀更將台灣2026年GDP成長率預測，從8%大幅上修至9.9%。繁榮的經濟成長，也反應在股市上。近一年台股一路狂飆，主動式ETF搭上火熱行情，紛紛繳出佳績。成立滿周歲的主動式ETF中，統一00981A近一年股價漲幅甚至突破200%。

▲統一00981A績效表現。（AI協作圖／記者巫彩蓮製作，經編輯審核）

根據CMoney統計至6/22，加權指數近一年漲幅達到116.56%。全市場成立滿周年的主動式台股ETF共有三檔，近一年股價漲幅皆打敗大盤。其中，績效最強的主動統一台股增長(00981A)近一年漲幅高達202.63%，領先第二名的主動群益台灣強棒(00982A)約40個百分點。

今年來台股持續走高，加權指數上漲64.83%。進一步檢視這三檔主動式台股ETF今年來表現，主動統一台股增長(00981A)仍是績效第一，其餘兩檔ETF也維持優於大盤的績效。今年來股價漲幅依序為：統一00981A上漲90.6%、群益00982A上漲74.2%、野村00980A上漲68.15%。

而主動統一台股增長(00981A)不僅是績效王，也是主動式ETF規模王。投信官網6/22數據顯示，統一00981A規模達到3001.79億元，再創主動式ETF新紀錄。這檔ETF第一大持股為台積電的10%，台光電、國巨持股比例則以8.71%、8.48%次之。前十大持股比例達到62%，以AI供應鏈為主要投資產業，包括半導體、銅箔基板(CCL)、被動元件等。

展望台股後市，統一投信投研團隊表示，儘管近期全球金融市場波動加劇，但AI與科技產業長線成長趨勢不變，相關主題持續吸引資金布局。同時，全球主要經濟體景氣仍維持溫和成長，美國勞動市場與消費動能展現韌性，企業獲利亦強勁，整體經濟基本面仍具支撐。



