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美光與Anthropic宣布策略合作　股價再創歷史新高

▲▼美光A3新廠。（圖／美光提供）

▲美光。（圖／美光提供）

記者高兆麟／台北報導

美光科技今日宣布與 Anthropic 達成策略合作協議，合作範疇涵蓋記憶體與儲存 AI 系統架構設計、供應安排、美光內部導入 Claude 企業級應用，以及對 Anthropic H 輪融資進行策略性投資。此項協議直接將先進 AI 模型的需求，與基礎架構的設計、供應及規模化部署緊密連結，在消息發布後，美光22日股價上漲近7%，每股報1211.38美元，創歷史新高。
 
美光科技執行副總裁暨事業長 Sumit Sadana 表示：「AI 革命已永久提升了記憶體與儲存解決方案的重要性，並已從資料中心延伸至邊緣應用。美光與 Anthropic 的策略合作，結合兩家企業領先的業界能力，共同推動次世代 AI 基礎架構的創新與規模化發展。」
 
Anthropic 共同創辦人暨運算長 Tom Brown表示：「我們的運算策略環環相扣，記憶體與儲存更是影響 Claude 訓練與服務效率的核心。Anthropic 與美光攜手合作，讓我們得以針對自身工作負載緊密協作、最佳化系統，並確保所需供應穩定無虞。隨著 Claude 需求持續成長，這正是我們實現長期擴展運算的關鍵所在。」
 
先進 AI 模型對記憶體與儲存基礎架構的效能要求極為嚴苛。此次合作聚焦於記憶體與儲存技術的共同開發，以提升 AI 系統的建構與擴展能力。美光的完整產品組合涵蓋高頻寬記憶體（HBM）、DRAM 及 SSD，可全面提升 AI 訓練與推論的效能、能源效率，並有效降低總體擁有成本。
 
美光與 Anthropic 將深入分析記憶體與儲存子系統在各類型工作負載下的效能表現，及其在整體基礎架構堆疊中的互動關係。此項合作預計將有效推動記憶體與儲存效能、能源效率，及基礎架構的 token 經濟效益等面向的進一步提升。
 
在技術合作的基礎上，美光與 Anthropic 進一步簽訂記憶體與儲存供應協議，涵蓋美光業界領先的資料中心產品組合，為 Anthropic 長期運算策略的持續擴展與多年期成長提供堅實後盾。
 
美光積極擁抱 AI，已在工程、製造及企業各職能部門導入 Anthropic Claude 模型，加速程式開發並拓展更進階的代理式 AI 應用。這些模型聚焦於美光最複雜、影響最深遠的業務挑戰，持續為生產力與創新帶來具體成效。展望未來，隨著 AI 系統能力與自主性不斷提升，美光預期將在設計、建構與營運等面向開創全新可能。
 
除技術協調與供應協議外，美光已對 Anthropic H 輪融資進行策略性投資，此舉彰顯雙方攜手推動次世代 AI 基礎架構發展的共同承諾。

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