台股狂飆引爆FOMO借錢買股潮　5大券商貸款利率最高衝6.45％

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股在AI熱潮帶動下持續狂飆，加權指數23日盤中首度攻上4萬8000點大關，一度衝上48218.87點歷史新高，但隨後獲利了結賣壓出籠，終場下跌640.86點，以47100.65點作收。今年以來台股仍大漲18137.05點，漲幅高達62.62%。隨著市場投資熱度升溫，不少投資人選擇借錢進場，券商不限用途借款業務也成為市場焦點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

元大證金近日公告，因應市場環境變化及金融同業放款利率調整，自7月1日起調整「快馬貸」及基富通基金借款利率。其中，精選58檔標的借款利率將由目前2.89%起調升至3.92%起；非精選58檔標的調整為3.98%起；基富通基金標的則調整為3.99%起至4.19%起。

若與市場主要券商相比，元大證金調整後仍維持相對較低水準。根據各家官網資料，目前富邦證券不限用途貸款利率為6.4%起，永豐金證券約4%，凱基證券為6.45%，國泰證券則表示利率不高於6.45%。

所謂不限用途貸款，是指投資人以持有的股票、ETF或基金等金融資產作為擔保品向券商借款，資金用途不限於投資證券，因此近年成為投資人靈活運用資金的重要工具。

根據《彭博》報導，過去12個月台灣投資人向券商借錢買股的金額暴增160%，已逼近2000年網路泡沫破裂前的歷史高點。部分券商融資額度甚至接近內部上限，開始提高擔保品要求或調升利率；部分投資人則轉向銀行貸款或解約金融商品籌措資金。

對於市場槓桿風險，金管會證期局表示，截至5月底，34家辦理槓桿融資業務的券商均未超過法規限制，股票交易違約金額占整體交易比重仍低於0.002%，主管機關將持續監控券商營運狀況及風險控管措施。