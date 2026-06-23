油價與足球賽影響散貨交易　巴西、澳洲與印尼礦產為散裝船主要支撐

▲近月來BDI雖下跌，輕便系列船舶運價上漲。（慧洋提供）

記者張佩芬／綜合報導

散裝船運市場的波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)自5月28日的3226高點開始下修，昨(22)晚收2684點，跌幅達16.80%，慧洋海運(2637)高階分析，油價居高與世界足球賽是影響散貨交易量的兩大主因；裕民航運(2606)高階則指出，巴西鐵礦、澳洲與印尼出口煤炭，估計在夏季傳統淡季運價將成為運價主要支撐，待9月美國穀物登場就可見到明顯好轉。

慧洋高階分析，近期因美伊談判讓油價出現大幅波動，在油價走向不確定情況下，租家會採取觀望態度，設法減少交易量，以免在油價上吃了虧。本月12日開始的世界盃足球賽，根據過去經驗，會讓歐美大宗商品進口商轉移注意力，減少交易數量，估計7月20日世足賽結束，荷莫茲海峽通行問題也明朗化，市場就可恢復正常。

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而在BDI下修的這20多天，實際上超輕便與輕便型船運費指數是上漲的，分別上漲9.31%與4.82%，跌最多的是海岬型船，指數從5517點跌到4074點，下跌26.21%，巴拿馬型船從2331點跌到2059點，跌11.67%。

裕民高階指出，目前是西非雨季，估計要到8月才會結束，因此西非出口的鐵礦、鋁礬土等出貨量受到影響，但是巴西是乾季，出貨量增加，另澳洲會計年度本月底到期，礦商正在加緊趕出貨；煤炭部分出貨量也在增加，東南亞、印度、日本等都增加採購，成為今年夏天散裝船運主要支撐。

希臘船東Safe Bulkers近期在公布首季財報時指出，受到卡達液化天然氣出口設施中斷的影響，大約17%的出口產能停擺，這項變數為全球能源運輸市場帶來連鎖反應；該公司預期，這將為2026年至2027年的動力煤貿易提供堅實的支撐。該公司觀察到來自澳洲與印尼的煤炭貨運量大幅增加，成功帶動了太平洋地區的市場需求，即使未來中東地區的天然氣供應恢復，預計煤炭在未來兩年內仍會維持強勁的運輸需求。

另美國政府宣布再次加碼對煤炭產業投資，將投入最高3.5億美元推動 4 項燃煤電廠現代化與重啟計畫。

中國對美國採購的大豆，近期也有了積極行動，美方本月18日公佈，中國敲定了13.2萬噸美國大豆採購訂單；上一次中國大額採購美豆是2月9日，採購規模達26.4萬噸。美國穀物預計今年9月登場輸出。