美股迎利空！　美銀、德銀改口「聯準會9月啓動升息」

▲美股。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

雖然美股過去一段時間漲幅相當可觀，但投資人對聯準會（Fed）可能升息的擔憂一直存在；根據《路透》報導，美國銀行和德意志銀行預計，由於經濟韌性以及新任聯準會（Fed）主席凱文．華許（Kevin Warsh）採取更為鷹派的立場，Fed將在2026年提高利率，這與他們此前預測利率將保持不變的立場截然不同。

德意志銀行和美國銀行修正了其預測，其中美國銀行周一表示，預計聯準會將在9月、10月和12月分別升息25個基點（0. 25個百分點），這是目前華爾街中最積極的升息預期。

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德意志銀行在 6 月 19 日的報告中預測，今年將升息兩次，一次在 9 月，另一次在 12 月，每次 25 個基點。

美國銀行的分析師在報告中表示，「6 月的預測總結和沃什的評論表明，聯準會的反應比我們想像的要鷹派得多。」

德意志銀行認為其升息觀點面臨雙重風險。德意志銀行表示，從鷹派角度看，FOMC（Federal Open Market Committee，聯邦公開市場委員會）有可能就7月份升息達成一致。而從鴿派角度看，近期能源價格和通膨預期的改善可能會更持久地降低採取行動的緊迫性。