台股二哥出手了！　聯發科證實「對供應鏈發漲價通知」

▲聯發科。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

台股市值「二哥」、IC設計大廠聯發科（2454）向客戶發出通知信，由於成本持續上升，將調漲價格，這封信由總經理暨營運長陳冠州署名發出，不過對於漲價產品及漲幅，聯發科對此則並未對外透露。

聯發科在信中表示，受到全球半導體零組件供應鏈持續面臨挑戰影響，包含原物料價格上揚、製造成本增加、供應鏈交期延長，以及物流與勞動成本同步攀升，使整體供應成本明顯提高，因此將重新檢視產品訂價結構，並通知客戶進行價格調整。

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根據聯發科發給客戶的信函內容，公司表示，近年來全球半導體產業持續承受成本壓力，上述因素已導致供應成本大幅增加，且相關情況已成為整體產業共同面臨的挑戰，並影響整體供應鏈運作。

聯發科指出，為降低衝擊，公司已採取多項措施，包括重新與供應商協商合作條件、優化營運管理及重新配置資源，希望在維持穩定供貨的同時，盡可能自行吸收部分成本。不過，由於成本上升幅度及持續時間均超出原先預期，公司必須重新檢視產品價格，以確保產能供應穩定、維持供應鏈韌性，並持續投入關鍵技術研發。

聯發科強調，公司重視與客戶的長期合作關係，未來仍將持續支援客戶業務發展，並提供高品質服務。至於此次價格調整的細節，將由各區業務團隊與客戶個別聯繫，進一步說明相關內容並回覆客戶疑問。

該封信函由聯發科總經理暨營運長陳冠州署名發出，內容並未揭露此次漲價的實際幅度，也未說明正式生效時間。