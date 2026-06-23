2026亞太智慧商業物流展　八國參與、逾百家企業齊聚桃園

▲桃園市長張善政在亞太智慧商業物流展開幕典禮上致詞。（圖／茵康國際提供）

記者張佩芬／台北報導

由茵康國際主辦的「2026亞太智慧商業物流展(Smart Business Logistics Asia, SBLA)」今(23)日於桃園會展中心開幕，桃園市長張善政、經濟部商業發展署署長蘇文玲，以及國內外物流產業公協會代表共同出席，見證台灣物流產業年度盛會揭開序幕。

邁入第二屆的亞太智慧商業物流展，今年共吸引來自8個國家及地區、115家企業參展，設置200個展位，並規劃40場論壇及專業交流活動，邀集66位國內外專家學者、企業領袖及產業代表齊聚桃園，共同探討智慧物流、供應鏈科技、冷鏈創新、物流安全與AI應用等產業發展趨勢，打造亞太物流產業重要交流平台。

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安益集團／茵康國際總裁涂建國表示，物流產業正站在歷史性的轉型關鍵點上，從智慧倉儲、自動化搬運、無人載具、物聯網應用，到AI決策分析與永續發展，每一項創新都正在重新定義未來物流的樣貌。面對全球供應鏈重組及市場環境快速變化，物流已不再只是貨物運輸，而是串聯資訊流、物流、商流與金流的重要核心，成為企業提升競爭力與供應鏈韌性的關鍵力量。

▲開幕典禮貴賓大合照。（圖／茵康國際提供）

涂建國指出，桃園擁有國際機場、航空貨運與完整產業聚落，是台灣最重要的物流樞紐，因此選擇桃園作為展會舉辦地，希望透過展會持續鏈結國內外產業資源，並逐步將亞太智慧商業物流展打造為桃園具代表性的國際產業展會，進一步提升台灣在亞洲供應鏈與物流產業的影響力。

今年展會另一項重要成果，則是桃園供應鏈與物流智慧運籌聯盟於開幕典禮中，分別與新加坡物流協會、泰國國際貨運代理協會、印尼冷鏈協會及香港台灣工商協會簽署合作備忘錄(MOU)，象徵台灣與亞洲物流產業交流合作邁向新的里程碑。

茵康國際表示，去年展會期間宣布成立桃園供應鏈與物流智慧運籌聯盟，今年則透過跨國合作備忘錄簽署，將願景化為具體行動，從交流走向合作，未來將持續推動國際資源鏈結、人才交流及產業合作，共同提升亞太供應鏈韌性與競爭力。

因應AI技術快速發展及企業對物流效率、安全與永續的高度需求，本屆展會以「SMART、SAFE、SUSTAINABLE」作為核心策展主軸，聚焦智慧化、安全化及永續化三大方向，展覽內容規劃國際物流區、智慧物流區、冷鏈創新區、物流人才區、商用車區及AI智慧科技主題館六大展區。

▲左二起台灣國際物流暨供應鏈協會(TILSCA)理事長秦玉玲為張善政說明展覽內容。（圖／茵康國際提供)

展示內容涵蓋智慧倉儲、自動化分揀、AI物流管理、冷鏈運輸、低空經濟應用、新能源商用車及物流安全解決方案等最新技術。其中，AI智慧科技主題館集結超過25家企業展示智慧供應鏈、AI決策分析、物流自動化及創新科技應用成果；物流人才區則邀請超過10所大專院校共同參與，打造產學合作與人才培育交流平台，成為本屆展會的重要亮點。

今年展會首度將物流消防安全納入核心展示議題，展示極早期火災預警、智慧監測及倉儲安全管理等解決方案，呼應產業對供應鏈韌性、風險管理與營運安全的高度重視。

除了展覽展示之外，三天展期共規劃40場論壇及專業座談，邀請來自新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、香港及台灣的物流產業領袖與專家學者，深入探討全球供應鏈發展趨勢、AI智慧物流、冷鏈創新、物流安全、人才培育及永續發展等關鍵議題，促進跨國交流與合作，共同擘劃物流產業未來發展藍圖。

涂建國表示，亞太智慧商業物流展不僅是一場展覽，更是產業合作與創新交流的平台。希望透過政府、企業、公協會、學研機構及國際夥伴的共同參與，攜手推動智慧物流、供應鏈科技與國際商務合作發展，為產業創造更高效、更智慧、更永續的未來。

他也特別感謝桃園市政府、經濟部商業發展署、工業技術研究院，以及中華民國物流協會、台灣國際物流暨供應鏈協會、台灣冷鏈協會等單位的大力支持，並感謝所有參展企業與合作夥伴的信任與投入，共同成就本屆展會盛大舉辦。