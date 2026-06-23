許添財：AFACT國際論壇鏈結全球數位經濟　國際專家齊聚台南

▲第44屆期中理事會議暨數位經濟雙軸轉型國際論壇貴賓大合照。（圖／商研院提供）



記者張佩芬／台北報導

為深化台灣與聯合國體系及亞太區域的數位經貿連結，擁有逾30年歷史且具聯合國諮詢組織正式資格(Consultative Status)的亞太貿易便捷化及電子商務理事會(AFACT)今(23)日起至27日於台南市福爾摩沙遊艇酒店舉辦「第44屆期中理事會議暨數位經濟雙軸轉型國際論壇」。

今日上午開幕典禮由現任AFACT主席許添財(商研院董事長)主持會議與論壇。副總統蕭美琴、台南市副市長姜淋煌，以及Sue Probert(前UN/CEFACT主席)、3位UN/CEFACT前副主席等多位國內外重量級貴賓均親臨大會共同揭幕。包括線上與實體參與者在內，共有來自14國、逾60位AFACT國際專家，展現亞太專家群對數位貿易標準制訂及全球永續轉型的高度重視。

蕭美琴於致詞時表示，她代表台灣政府與人民，感謝AFACT及執行單位商研院(CDRI)將這項重要盛會帶到台灣，並辦在台南這座歷史悠久的城市。台南是台灣最早發展的城市之一，也是早期國際貿易、國際旅者與訪客進出台灣的重要樞紐。時至今日，它依舊是傳統與創新交融的地方，使它成為探討數位貿易、技術轉型和國際合作的絕佳地點。

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蕭副總統指出，今年大會主題數位經濟「雙軸轉型」與「新國際合作」正是時候。在世界各地，人工智慧、數位技術和全新形式的連結，正在顛覆貿易與創新方式。氣候變遷、地緣政治的不確定性、關稅以及供應鏈中斷等挑戰，都不斷提醒追求韌性與永續發展的必要。蕭美琴指出，AI治理、跨境資料流與供應鏈安全等挑戰，都無法由任何單一經濟體獨自解決。這需要緊密的國際合作。

本屆會議對台灣經貿外交意義深遠，這是商研院(CDRI)董事長許添財接任AFACT主席以來，首場主辦的大型國際盛會，不僅象徵台灣作為全球數位轉型推手的指標性地位，更展現我國智庫對接國際經貿標準的能量。

許添財董事長於開幕時表示，透過此次國際會議，台灣將搭建與國際標準接軌的橋樑，協助國內產業在數位與綠色雙軸轉型的浪潮中提升話語權。

許董事長進一步強調，藉由深度參與聯合國 UN/CEFACT 的數位產品護照(DPP)等相關貿易便捷化規則制訂，聯合AFACT會員國協助各國相關的中小企業在數位落差與資本短缺造成的限制下，可以順利進行數位雙軸轉型與國際合作，以商研院研發成功的「產業智能解決方案聯盟(IISA)」，協助各國中小企業克服數位主權控管與供應鏈韌性挑戰。

本次盛會獲外交部大力支持，並成功號召信義房屋、東訊股份有限公司、永覲工業、皆豪集團、福爾摩沙遊艇酒店、台灣龍盟複合材料及國營台灣鐵路公司等七家ESG典範企業共同贊助，彰顯台灣企業對推動全球數位經貿與永續發展的決心。

論壇陣容堅強，除14國、30餘位聯合國會員國代表與會外，多位國際指標性權威亦親抵臺南，包括UN/CEFACT前任主席Ms. Sue Probert、三位前副主席Mr. Tahseen Ahmad Khan、Mr. Ian Watt、Mr. Harm Jan van BURG；以及數位產品護照主持人Mr. Gerhard Heemskerk，以及擔任觀光資訊標準計畫主持人戴東華（台灣籍）等專家，將就前瞻經貿議題展開深度交流。

許添財總結，台灣目前已穩健站上全球經濟舞台，國際社會對台灣的信心持續提升。我們透過AFACT積極參與國際標準制定與數位貿易便捷化工作，未來亦將深入參與UN/CEFACT所推動的數位產品護照(DPP)等倡議，與各國攜手建立具備互通性、擴展性與包容性的數位貿易新價值體系。