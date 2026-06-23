台股創高翻黑元凶！外資提款385億砍面板雙雄　連4賣鴻海

▲鴻海土城總部。（圖／資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股23日盤中首度站上4萬8000點大關，一度衝上48218.87點歷史新高，不過高檔獲利了結賣壓出籠，終場下跌640.86點，收在47100.65點。三大法人同步賣超，其中外資單日提款385.92億元，成為台股創高後翻黑的主要壓力來源。
根據證交所統計，三大法人合計賣超483.6億元。其中外資及陸資賣超385.92億元，自營商自行買賣部位是賣超26.4億元，自營商避險部位賣超143.45億元；投信則逆勢買超72.17億元。
其中，面板雙雄友達、群創同步遭外資調節，達運也入列賣超前十大；記憶體族群南亞科、華邦電則同樣遭賣超逾2萬張。
觀察外資賣超個股，台玻（1802）遭砍3.86萬張居冠，鴻海（2317）賣超3.24萬張居次，友達（2409）賣超2.88萬張排名第三。其後依序為兆豐金（2886）2.75萬張、遠傳（4904）2.58萬張、華邦電（2344）2.51萬張、群創（3481）2.44萬張、南亞科（2408）2.36萬張、華新（1605）2.15萬張及華南金（2880）2.07萬張。
值得注意的是，外資近期持續調節權值股鴻海，統計近4個交易日，外資對鴻海合計賣超7.27萬張，持股比重也由46.97%降至46.33%，顯示高檔獲利了結壓力仍未消退。
買超方面，外資則回補航空、金融及部分電子股。華航（2610）獲買超3.38萬張居冠，京元電子（2449）買超3.16萬張居次，聯電（2303）買超2.76萬張排名第三，其後依序為凱基金（2883）2.34萬張、台新新光金（2887）2.06萬張、彰銀（2801）1.85萬張、台企銀（2834）1.74萬張、強茂（2481）1.4萬張、台中銀（2812）1.2萬張與南茂（8150）1.2萬張。
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