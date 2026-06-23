裕民向江蘇韓通訂造2+2艘21.1萬大海岬型船　實現千萬載重目標

▲裕民訂造2+2艘21.1萬大海岬型船。（圖／取自裕民官網）

記者張佩芬／台北報導

裕民航運(2606)持續擴張高標準環保船隊，旗下子公司裕民航運(新加坡)公司今(23)日正式與江蘇韓通船舶重工簽署船舶建造合約，訂造2艘211,000載重噸(DWT)Newcastlemax散裝貨輪，並附加2艘同型船的選擇權，隨著本次新船計畫啟動，裕民整體船隊運力正式突破1,000萬載重噸大關，邁向公司發展的重要里程碑。

此次簽約訂造的211,000DWT散裝貨輪，採用最新節能環保設計與優化船體線型，兼具高載貨容量與能源效益，並配置脫硫塔(Scrubber)及軸發電機(Shaft Generator)等節能減排的設備，同時預留Biofuel Ready及岸電系統(AMP)設計，以因應未來低碳燃料及港口減排趨勢。

新船將符合國際海事組織(IMO)最新環保法規及減碳要求，進一步提升船舶能源效率與環境表現，展現裕民積極推動船隊低碳化及淨零轉型的決心。

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裕民表示，面對全球航運產業邁向低碳化趨勢，公司持續透過汰舊換新及船隊優化策略，引進新世代節能船舶，提升營運效率與市場競爭力，同時降低整體船隊碳排放強度，落實ESG永續經營承諾。這批新造船的加入，除有助於優化裕民船隊結構外，亦將進一步強化公司長期營運韌性及市場競爭優勢，鞏固公司於散裝航運市場的領先地位。

目前，裕民擁有極具競爭力的多元化船隊，旗下涵蓋海岬型(Capesize)、巴拿馬極限型(Panamax)、超巴拿馬型(Post Panamax)、超輕便型(Ultramax)、水泥專用船、超大型油輪(VLCC)及超大型礦砂船(VLOC)等散裝貨船。此外，因應綠能轉型趨勢，更跨足海洋風電人員運輸船(CTV)、運維服務船(CSOV)及液化天然氣(LNG)運輸船等。加計自有船隊、合資船隊及在建船舶(含本次簽約)，裕民船隊總運力合計高達86艘，總載重噸正式突破1000萬噸大關。