主動式ETF抬轎！00929提早卡位AI勇奪高股息三冠王　吸引小資族回頭買

財經中心／綜合報導

FIFA世界盃熱潮再起，足球場上最令人振奮的莫過於球員上演「帽子戲法」，單場攻進三球成為全場焦點。而在台股高股息ETF戰場上，復華台灣科技優息（00929）今年也踢出亮眼成績，今年以來報酬率、近一年報酬率及快速填息率，均位居高股息ETF第一，一次包辦三項冠軍，完成高股息ETF難得一見的「帽子戲法」。

台股今年漲勢凌厲，帶動ETF績效同步走揚，不過高股息ETF表現差異明顯。CMoney統計顯示（截至6/16），今年以來加權報酬指數上漲59.2%，高股息ETF中僅有三檔績效超越大盤，其中以復華台灣科技優息（00929）表現最佳，今年以來報酬率達75.3%，不僅大幅領先大盤，也勝過部分主動式台股ETF；其次為群益科技高息成長（00946）的62.6%，以及國泰永續高股息（00878）的59.8%。相較之下，也有部分高股息ETF今年以來報酬率不到大盤的一半。

進一步觀察近一年績效，00929仍居高股息ETF之冠，近一年報酬率達84.9%；第二、第三名分別為群益科技高息成長（00946）及國泰永續高股息（00878），近一年報酬率分別為81.2%、72.7%。其他如兆豐電子高息等權（00943）、統一台灣高息動能（00939）、野村趨勢動能高息（00944），近一年報酬率也在六成以上。

有股民分析指出，00929績效能夠脫穎而出，關鍵在於提前布局AI受惠股。包括聯電、聯發科、大立光、環球晶、力成，以及健鼎、台表科、威剛等PCB及記憶體相關個股，早在去年12月換股時便已納入成分股，其中聯電目前為第一大持股，權重約13.74%，聯發科則為第二大持股，權重約10.38%。如今這些個股陸續成為00981A、00985A、00992A、00403A等主動式台股ETF新增或加碼方向，凸顯00929早一步卡位AI供應鏈，成為推升績效的重要關鍵。

除了績效領先外，00929的填息能力同樣突出。統計顯示，截至今年5月底，00929成立以來共歷經35次除息，其中30次在當月完成填息，快速填息率高達85.71%，居高股息ETF之冠；其次為00900的83.33%，00730及00919則同為75%。市場認為，高填息率代表股價具備一定支撐力，也有助於提升投資人長期持有意願。

存股達人指出，00929快速填息率高、績效表現突出，加上配息逐步調高，近期已帶動受益人數止跌回升。統計6月以來，00929受益人數增加逾3,470人，其中小資族最為捧場，持有1張至10張的受益人數增加3,104人，占新增人數比重超過89%，顯示小額投資人對其配息與績效表現仍具信心。

展望後市，截至6月22日，00929資本損益平準金約16.87元，若以目前每單位配息0.26元推算，理論上可支應約64個月配息。存股達人認為，在AI供應鏈題材持續發酵及資本利得水位充足下，未來配息仍具上調空間，也為00929後續表現增添想像空間。

