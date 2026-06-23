15檔「抓去關」新名單　飆股南亞明起處置到7／7





▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

台股飆高後急速翻黑，證交所、櫃買中心今（23）日大舉公告處置股新名單，共有南亞（1303）等15檔飆股入列，預定自明（24）日起一路關到7月7日。

15檔處置股明細如下：

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南亞（1303）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達39.05%

全友（2305）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達40.92%；最近30、90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅各達112%與184.29%

茂矽（2342）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達34.64%；且今日之週轉率為17.55%

華新科（2492）：20分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達36.50%；且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達127.5元

雙鍵（4764）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達28.58%；且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達68.5元；最近60、90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅各達169.37%、210.26% ；今日之本益比為 184.31，且股價淨值比為12.24；當日週轉率為 6.27%，且其股價淨值比較該類股股價淨值比4倍以上

矽力*-KY（6415）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達29.82%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達110元

聯友金屬-創（7610）：20分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達43.98%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達670元

高力（8996）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達25.34%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達195元

風青（2061）：20分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達49.55%；當日之成交量較最近60個營業日日平均成交量放大5.71倍；當日週轉率達16.56%

光頡（3624）：20分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達32.18%；當日週轉率達17.09%

力士（4923）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達30.54%；當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大7.3倍；當日週轉率達21.58%

立凱-KY（5227）：20分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達33.79%；永豐金證券公司當日受託賣出該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為30.76%

凱鈺（5468）：20分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達53.6%；當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大5.71倍

廣閎科（6693）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達35.52%；當日週轉率達11.01%

擎亞（8096）：5分鐘撮合

原因：當日本益比為88.01、股價淨值比為7.76且為其所屬產業類別股價淨值比之2.51倍、當日週轉率達6.9%