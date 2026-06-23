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台灣人壽內鬼詐領逾千萬　金管會：可重罰1200萬元

▲金管會。（圖／記者陳依旻攝）

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

中信金（2891）旗下台灣人壽傳出楊姓女員工利用舊收費系統漏洞，詐領客戶「懸帳」、禮券等情事，對此金管會保險局表示，去年12月公司已經通報重大偶發，而檢查局也有進行「金檢」並提出意見，相關缺失目前還在釐清處理中，若違反內控制度，一項違規行為最重可罰60～1200萬元。

台灣人壽於2015年間合併成為中信金子公司，經檢調發現，合併後公司沿用舊有LSP退費系統，惟部分員工不熟悉該系統，讓楊姓女員工有可趁之機，利用舊收費系統漏洞，涉詐金額以及侵占禮券，合計金額約1658萬元。

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保險局副局長蔡火炎表示，台壽人壽楊姓女員工涉嫌挪用公司「懸帳」，公司在去年12月向金管會報重大偶發；後續，檢查局也進行「金檢」並提出檢查意見，會要求台灣人壽進行改善，若違反內控，一個違規行為可處60～1200萬元。

根據檢調起訴內容指出，楊女擔任台灣人壽客戶服務，工作內容包含保費退費審核、清理「懸帳」，所謂「懸帳」，是指保險公司原本應退還給保戶的款項，因付款失敗、聯繫不到保戶，或保戶資料不完整等原因，暫時掛在公司會計帳上的「應付未付款項」。

由於楊女熟悉作業流程，自2020年起，從系統內挑選部分「應付未付」的保費退款資料，再於LSP系統建檔，在替保戶重新辦理退款，把受款人及受款帳戶改為楊女相關人頭帳戶資料，粗估詐領金額、侵占禮券金額約1658萬

關鍵字： 標籤:**台灣人壽詐案懸帳金管會保險業

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