港務公司航海節慰勞活動　遍及高雄區信號台、引水人暨燈塔人員

▲港務公司周永暉董事長(左1)率籌備會委員慰問目斗嶼燈塔同仁。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

隨著航海節即將到來，第72屆航海節高雄區慶祝大會籌備會為感謝長年守護海上交通安全的幕後英雄，展開一系列港口慰勞行程。由台灣港務公司董事長周永暉、總經理王錦榮及高雄港務分公司副總經理陳中龍，偕同籌備會委員一行，接連前往澎湖、高雄、安平及布袋地區，親自向第一線同仁致上最誠摯的敬意，也感謝他們為了港口安全全心投入與付出。

首波行程於6月2日至3日前往澎湖地區，雖然當日天候不佳、海象不穩，然而為了向長年堅守崗位的燈塔人員表達誠摯感謝，周永暉董事長、陳中龍副總經理及籌備會委員們，仍依既定行程搭船前往目斗嶼燈塔慰問。航程雖然顛簸，卻也讓大家更加深刻體會燈塔人員長期駐守離島、不畏風雨、默默守護海上航行安全的辛勞與使命。

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當天一行人亦實地走訪澎湖本島的漁翁島燈塔，並於翌日(3日)前往澎湖信號台，實地關懷同仁的執勤狀況並與值班同仁親切交流，對大家維持港口安全運作的付出表達敬意。

緊接著於6月17日，周永暉及王錦榮偕同籌備會委員們，於高雄港區進行第二波慰勞。一行人實地走訪高雄港引水人辦事處、第一信號台、高雄燈塔以及高雄VTC塔台。無論是帶領巨輪進出港口的引水人、在塔台內監控海域安全的信號台同仁還是在最前線點亮方向、守護航程的燈塔人員，周董事長皆一一親自致贈慰問禮券，高度肯定每位同仁的專業付出，並感謝大家共同守護每艘船舶進出港的安全。

周永暉及陳中龍續於6月22日偕同籌備會委員，將慰問足跡延伸至安平港與布袋港，向這群不分晝夜、長年堅守崗位的引水人、信號台同仁與燈塔人員致上謝意，並由衷感謝他們365天不間斷地守護港口安全，為港口的順暢運作提供最堅實的保障。

第72屆航海節高雄區慶祝大會籌備會王錦榮主任委員強調，因為有第一線航港同仁的堅守，各大港口才能維持24小時持續運轉，這群長年堅守崗位的海上守護者，正是保障每艘船舶平安進出港、維持海域安全最堅強的力量。