快訊／聯電提前開獎！5月稅後賺近85億　年增203%

快訊／美光美股盤前摔8% 台指期夜盤狂殺1300點

台股今（23）日攻高後回落，盤後日、韓股市持續探底，亞股面臨大回檔，連帶台指期開盤遇殺機，至4點17分爆跌逾1300點，指數失守4萬7千點、46100點整數大關，46K岌岌可危。記憶體大廠美光盤前重挫8%，台積電ADR盤前也遭遇5%以上重挫。

台股二哥出手了！ 聯發科證實「對供應鏈發漲價通知」

台股市值「二哥」、IC設計大廠聯發科（2454）向客戶發出通知信，由於成本持續上升，將調漲價格，這封信由總經理暨營運長陳冠州署名發出，不過對於漲價產品及漲幅，聯發科對此則並未對外透露。

台股狂飆引爆FOMO借錢買股潮 5大券商貸款利率最高衝6.45％

台股在AI熱潮帶動下持續狂飆，加權指數23日盤中首度攻上4萬8000點大關，一度衝上48218.87點歷史新高，但隨後獲利了結賣壓出籠，終場下跌640.86點，以47100.65點作收。今年以來台股仍大漲18137.05點，漲幅高達62.62%。隨著市場投資熱度升溫，不少投資人選擇借錢進場，券商不限用途借款業務也成為市場焦點。

美股迎利空！ 美銀、德銀改口「聯準會9月啓動升息」

雖然美股過去一段時間漲幅相當可觀，但投資人對聯準會（Fed）可能升息的擔憂一直存在；根據《路透》報導，美國銀行和德意志銀行預計，由於經濟韌性以及新任聯準會（Fed）主席凱文．華許（Kevin Warsh）採取更為鷹派的立場，Fed將在2026年提高利率，這與他們此前預測利率將保持不變的立場截然不同。

快訊／亞股全倒！日股重挫逾1800點 韓股重摔8%觸發熔斷

亞洲股市周二 （23 日） 普遍下跌，台股收盤大跌 640.86點，險守47100點，日股盤中重挫1800點，韓國綜合股價指數（KOSPI）臨收盤前下跌8%後，韓國交易所觸發熔斷機制，暫停交易20分鐘。

台積電最後一單8992張壓最低2490元 台股挫640點險守47100

台股今（23日）開高走低，加權指數終場大跌640.86點，以47100.65點作收，跌幅1.34％，成交量1兆6008.56億元。

台股大怒神！創高再重挫震盪1055點 南亞科一度摔跌停

台股今（ 23日）開高，在台積電（2330）創高帶動下，指數一度衝高首度站上48k，惟日、韓股率先回檔，台股指數9 點半後翻黑，近午盤再見一波殺盤，記憶體南亞科（2408）一度摔跌停，指數不僅跌落至48k以下，一度大跌577點，回測47100點，台股上下震盪1055點。

SpaceX暴跌16%！市值遭台積電超車 馬斯克身價蒸發4.5兆

馬斯克（Elon Musk）旗下太空與人工智慧公司SpaceX上市蜜月行情急轉直下，周一股價重挫16%，連續第3個交易日收黑，市值單日蒸發4008億美元（約新台幣11.9兆元），創下美國企業史上第2大單日市值縮水紀錄。SpaceX收盤市值降至2.036兆美元，不僅遭台積電的2.425兆美元超車，也從全球市值排行榜第5名滑落至第7名。

39歲巴逆逆借500萬買台股 彭博驚：台灣人「FOMO」瘋開槓桿

台股在AI熱潮推動下狂飆，外媒《彭博》直擊台灣散戶借錢買股現象，形容這波行情讓許多人陷入「FOMO」（Fear of Missing Out，害怕錯過）情緒。擁有近50萬粉絲的財經網紅巴逆逆（Ada Hung）也坦言，過去多年不願舉債投資，但眼看市場天天上漲、朋友獲利愈來愈多，最後仍在5月貸款500萬元進場買台股。

晶圓代工「大哥、二哥」競飆！ 台積電、聯電同刷天價

半導體晶圓代工族群多頭熱情不減，今（23）日開盤龍頭台積電（2330）飆出2535元新天價，「二哥」聯電（2303）更是連2個交易日拉出漲停，奔176元天掛牌以來新高，長抱30年的投資人也欣喜看到新紀錄。