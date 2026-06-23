快訊／聯電提前開獎！5月稅後賺近85億　年增203%

▲聯電。（圖／記者高兆麟攝）
記者高兆麟／台北報導
晶圓代工大廠聯電（2303）今日公告，提早開獎五月獲利，根據聯電公告，聯電5月自結稅後淨利84.49億元、年增203%，稅後每股盈餘0.68元、年增195.7%。
聯電因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，今依規定公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。
聯電今日終場收在170元，上漲10元，漲幅約6.25％。
▲聯電。（圖／記者高兆麟攝）
記者高兆麟／台北報導
晶圓代工大廠聯電（2303）今日公告，提早開獎五月獲利，根據聯電公告，聯電5月自結稅後淨利84.49億元、年增203%，稅後每股盈餘0.68元、年增195.7%。
聯電因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，今依規定公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。
聯電今日終場收在170元，上漲10元，漲幅約6.25％。
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台股今（23）日攻高後回落，盤後日、韓股市持續探底，亞股面臨大回檔，連帶台指期開盤遇殺機，至4點17分爆跌逾1300點，指數失守4萬7千點、46100點整數大關，46K岌岌可危。記憶體大廠美光盤前重挫8%，台積電ADR盤前也遭遇5%以上重挫。
2026-06-23 16:19
台股市值「二哥」、IC設計大廠聯發科（2454）向客戶發出通知信，由於成本持續上升，將調漲價格，這封信由總經理暨營運長陳冠州署名發出，不過對於漲價產品及漲幅，聯發科對此則並未對外透露。
2026-06-23 16:05
台股在AI熱潮帶動下持續狂飆，加權指數23日盤中首度攻上4萬8000點大關，一度衝上48218.87點歷史新高，但隨後獲利了結賣壓出籠，終場下跌640.86點，以47100.65點作收。今年以來台股仍大漲18137.05點，漲幅高達62.62%。隨著市場投資熱度升溫，不少投資人選擇借錢進場，券商不限用途借款業務也成為市場焦點。
2026-06-23 15:33
雖然美股過去一段時間漲幅相當可觀，但投資人對聯準會（Fed）可能升息的擔憂一直存在；根據《路透》報導，美國銀行和德意志銀行預計，由於經濟韌性以及新任聯準會（Fed）主席凱文．華許（Kevin Warsh）採取更為鷹派的立場，Fed將在2026年提高利率，這與他們此前預測利率將保持不變的立場截然不同。
2026-06-23 16:05
亞洲股市周二 （23 日） 普遍下跌，台股收盤大跌 640.86點，險守47100點，日股盤中重挫1800點，韓國綜合股價指數（KOSPI）臨收盤前下跌8%後，韓國交易所觸發熔斷機制，暫停交易20分鐘。
2026-06-23 13:52
台股今（23日）開高走低，加權指數終場大跌640.86點，以47100.65點作收，跌幅1.34％，成交量1兆6008.56億元。
2026-06-23 13:36
台股今（ 23日）開高，在台積電（2330）創高帶動下，指數一度衝高首度站上48k，惟日、韓股率先回檔，台股指數9 點半後翻黑，近午盤再見一波殺盤，記憶體南亞科（2408）一度摔跌停，指數不僅跌落至48k以下，一度大跌577點，回測47100點，台股上下震盪1055點。
2026-06-23 11:57
馬斯克（Elon Musk）旗下太空與人工智慧公司SpaceX上市蜜月行情急轉直下，周一股價重挫16%，連續第3個交易日收黑，市值單日蒸發4008億美元（約新台幣11.9兆元），創下美國企業史上第2大單日市值縮水紀錄。SpaceX收盤市值降至2.036兆美元，不僅遭台積電的2.425兆美元超車，也從全球市值排行榜第5名滑落至第7名。
2026-06-23 11:45
台股在AI熱潮推動下狂飆，外媒《彭博》直擊台灣散戶借錢買股現象，形容這波行情讓許多人陷入「FOMO」（Fear of Missing Out，害怕錯過）情緒。擁有近50萬粉絲的財經網紅巴逆逆（Ada Hung）也坦言，過去多年不願舉債投資，但眼看市場天天上漲、朋友獲利愈來愈多，最後仍在5月貸款500萬元進場買台股。
2026-06-23 09:47
半導體晶圓代工族群多頭熱情不減，今（23）日開盤龍頭台積電（2330）飆出2535元新天價，「二哥」聯電（2303）更是連2個交易日拉出漲停，奔176元天掛牌以來新高，長抱30年的投資人也欣喜看到新紀錄。
2026-06-23 09:19
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