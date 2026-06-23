央行示警「四貸同堂」　金管會：個人信貸3大放款業務列檢查重點

▲金管會。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股投資熱潮，投資人開財務槓桿出現「四貸同堂」現象，而上周央行理監會也關注，而今（23）日金管會檢查局針對，銀行業個人信貸風控提出說明，在例行金檢中，個人金融業務會以信貸、房貸，以及理財周轉金等三項業務為檢查重點，一旦發現銀行在個人信貸業務成長異常，或是逾放比風險指標有異狀時，就會進行專案金檢。

台股指數創新高，融資水位上升到6千億元，也有民眾向銀行借貸開財務槓桿，央行也對「四貸同堂」提出示警。所謂「四貸同堂」包括：房貸、車貸、信貸，以及股票質押（融資、不限用途借貸），「四貸同堂」最怕股市反轉，民眾過度擴張信用，股價急速下跌，無力償還借款時，成為銀行呆帳；至於，是否重演當年「雙卡風暴」，金管會認為，個人放款確有增加，無法與直接投入股市做連結，個人貸款增加並沒有異常。

[廣告]請繼續往下閱讀...

上周央行理監事會提到「四貸同堂」現象，並提醒銀行留意信用擴張、風險控管的問題，惟央行總裁楊金龍提及金檢職責在金管會。

而今日金管會記者會上，檢查局、銀行局都對於股市「四貸同堂」金融市場風險控管提出說明。金管會檢查局副局長古坤榮指出，會留意銀行個人金融業務，例如：房貸、信貨、理財周轉、股票質押等貸放金額成長情形，逾放比趨勢變化也重要指標，如果發現上述金額、指標有成長異常或顯著變動，就辦理專案金檢，金管會統計，截至今年4月底，本國銀行的逾放比0.15%，跟去年同期比較減少0.01%。

古坤榮接著分析，近期「四貸同堂」現象與當年的「雙卡風暴」有所不同，後者成因在於銀行浮濫發卡、過度擴張無擔保信用；在雙卡風暴發生後，也建立DBR 22（無擔保債務總餘額除以平均月收入不得超過22倍）的規定，各家銀行也建立完善的風險控管機制。

而銀行局副局長王允中補充說明，當年雙卡風暴造成的衝擊很大，迄今影響都還在，經過這次教訓，銀行放款也會審慎評估個人風險承受度，個人無擔保放款以平均月收入22倍為上限，銀行也強化貸後管理；如今，授信環境與雙卡風暴明顯不同，金管會對銀行個人授信資產品質有高度關注，銀行承擔風險仍屬可控，未達到金管會設定的異常警戒值。

王允中引述近期銀行放款數字作為佐證，今年5月，國銀放款47.35兆元，其中個人放款為22.46兆，占比47.43%，民營企業放款21.31兆元，占比47.12%，本國銀行對個人、民企放款比重相當。

