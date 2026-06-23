郭明鑑任榮成董事　金管會要求國泰投信清查

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

國泰投信爆內控疏失，旗下基金、管理全委帳戶投資利害關係人公司的股票，儘管該投信董事郭明鑑請辭，但是今年5月27日榮成（1909）公告其選任為董事，今（23）日金管會副局長黃厚銘指出，5月27日到6月22日郭未辭任國泰投信董事期間，全委帳戶、基金均不能投資榮成，若發現違規就會進行懲處。

國泰世華銀行董事長暨前國泰投信董事郭明鑑在去（2025）年5月29日起出任世芯-KY（3661）獨董，而國泰投信未將世芯納入限制投資名單中，到了今（2026） 年 1 月於例行檢視中自行發現，才將持股全數處分完畢，除了賠償全委帳戶損失賠償，8檔主動基金淨值重新估算，國泰投信恐面臨60～300萬元罰鍰。

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郭明鑑在昨（22）日宣布辭任國泰投信董事，盼化解爭議，但今年5月27日榮成已公告郭明鑑董事，金管會證期局副局長黃厚銘重申，從今年5月27日到6月22日這段期間，依規定國泰投信全委、基金不能投資榮成，若投信有違規就依照行政程序處理，可處糾正、警告，或是60～300萬元罰鍰。

黃厚銘強調，投信監理重點不是內部資訊揭露，投資操作是否依照相關規定辦理，監理重點是保護基金與全委投資人，公司設計出有效的內部控制。

郭明鑑出任世芯獨董，引發國泰投信並未落實內控內稽制度，迴避利害關係人風波，而郭亦為國泰世華銀董事長，金管會銀行局向國泰世華銀行詢問，郭明鑑在去年5月29日出任世芯董事、今年 5月27日出任榮成董事，都向銀行申報利害關係人身分，上述2家公司與國泰世華銀並無授信業務往來。

金管會銀行局副局長王允中，引述銀行法第32及33條規定指出，類似像郭明鑑出任其他公司董事，就被視為該公司的「利害關係人」，銀行亦不能承作該公司的無擔保授信，要作授信業務則必須要有十足擔保，且不能優於其他同業的條件，而且授信一定金額以上，要經過董事會重度決議通過才行。