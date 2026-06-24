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搶攻半導體廢棄物處理商機　台鎔預計7月下旬掛牌上市

▲▼台鎔科技董事長陳麗麗。（圖／記者高兆麟攝）

▲台鎔科技董事長陳麗麗。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

半導體廢棄物處理廠台鎔科技（6947）預計將於7月下旬正式掛牌上市，台鎔科技長期深耕資源再生與廢棄物能源化技術，憑藉多年半導體產業廢棄物處理經驗及相關技術，已成為國內少數能同時提供「廢棄物處理、再生能源、再生利用」三位一體解決方案的企業。

台鎔科技及其旗下子公司翰陽及日環，分別具備蒸餾、焚化與再生能源產能，合併總廢棄物處理量達一年238,736噸，台鎔科技透過自動化監控與智慧化管理系統，即時掌握廠區運作效率，確保廢棄物處理過程符合環保法規並達到能源回收最大化。

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台鎔2026年5月合併營收達新台幣1.64億元，年增率達47.06%，累計前五個月合併營收較去年同期成長70.45%，成長來源除半導體有害廢棄物隨台灣半導體供應鏈擴產效益下的需求增加外，子公司翰陽綠能生活垃圾及一般事業廢棄物之處理量能皆位於滿載的狀況，整體發電效率穩定成長，2026年5月之售電金額也創下歷史新高。

台鎔科技擁有甲級廢棄物處理許可證，加上多年廢棄物處理經驗與技術累積，成功切入半導體廢棄物處理與資源化服務體系，主要客戶以半導體大廠為主。台鎔科技子公司翰陽綠能為具備25%以上發電效率之BOO城市焚化爐，符合再生能源標準，經廢轉能發電，每年可產出逾1.5億度電，亦為新竹縣內唯一焚化爐，自運轉以來已為新竹縣處理逾13萬噸生活垃圾。翰陽綠能的加入，使台鎔科技在生活廢棄物及一般事業廢棄物處理與能源化領域的產能大幅提升，成為營運成長的重要動能。

台鎔集團在半導體有害廢棄物處理與一般廢棄物焚化能源業務的雙核心驅動下，營運動能持續增溫。首先；因 AI 基礎設施需求快速成長，台灣半導體廠陸續擴產，在先進製程產能持續投產下，半導體所需之特化品溶劑使用量及複雜度雙雙提高，造成半導體相關廢棄物的處理需求量高於目前台灣的處理產能。

台鎔科技持續在有害廢棄物處理領域保持領先地位。公司目前擁有結合焚化與蒸餾的完整處理鏈，月許可量可達焚化處理3,848 噸與物理處理2,880 噸，並以精準配料與數據化分析確保穩定熱值與高效率處理能力。尤其在半導體產業需求持續高檔之際，隨著 AI 晶片與先進製程的快速擴張，新材料的導入與製程廢液種類複雜度同步增加，使得高難度有害廢棄物的處理需求更顯迫切。台鎔憑藉長年服務國際半導體與電子大廠的實績，搭配嚴謹的污染防制系統與超過 300 天的年均運轉天數，已建立市場領先地位。

在子公司方面，翰陽綠能為台鎔科技百分之百持股子公司，自 2020 年與新竹縣政府簽訂BOO 投資案以來，歷經籌建與測試，已於2025年12月31日正式商轉，自2025年試運轉至正式商轉以來，翰陽綠能已經處理超過13萬噸新竹縣十三鄉鎮市之民生垃圾，有效解決過去縣內無焚化爐，需委由其他縣市代為處理的狀況，目前縣內民生垃圾已全數由翰陽綠能處理，並且在處理過程中累積發電1.4億度電，回供給縣內民眾使用，透過25%以上的再生能源轉換效率發電，著實做到轉廢為能，資源再生的實績。

關鍵字： 台鎔

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