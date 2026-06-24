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烏克蘭點名需電力與無人機　王熙蒙：我商可與日商或烏商等合作

▲▼外貿協會秘書長王熙蒙。（圖／記者湯興漢攝）

▲外貿協會秘書長王熙蒙主持烏克蘭重建商機研討會。（圖／記者湯興漢攝）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會23日邀請烏克蘭歐洲商會、日本貿易振興機構、波蘭投資局等舉行烏克蘭重建商機研討會，烏克蘭歐洲商會地區協調理事會主席Anton Podilchak表示，烏國當前最需要的是無人機、電力支持，並指出現在正是進入該國布局的最佳時機，可搶得先機。外貿協會秘書長王熙蒙會後表示，目前進入烏國還有危險，但可提早規劃，與該國或日本商社等攜手合作。

研討會是貿協在波蘭華沙舉辦的台灣形象展相關活動之一，Anton Podilchak在會上指出，目前烏克蘭能源價格較戰前上漲近一倍，2022年戰爭爆發後，全國發電量衰退35%至45%，急需發展電力供應，能源投資空間很大。

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另烏克蘭每月須消耗25萬至40萬架無人機，應是全球最大市場，不僅僅是無人機終端市場，更是適合從事研發、生產基地的場所也是龐大商機，建議外資企業儘早投資烏克蘭。

波蘭投資貿易局則表示，烏國因戰爭損失規模已逾5880億美元，為二戰以來最大規模，重建工作有賴國際合作。

王熙蒙在會上致詞時指出，非常榮幸能夠邀集來自台灣、烏克蘭、波蘭、日本及歐洲各界的重要夥伴，共同針對重建、韌性與未來合作展開交流與對話，貿協長期以來始終相信的一件事：經貿合作，不只是商業交流，更能成為推動復甦、穩定與長期發展的重要力量。

烏克蘭的重建，將是未來十年全球最重要的國際經濟與產業合作工程之一。這不僅需要資金與政策支持，更需要可信賴的產業夥伴、靈活的供應鏈整合能力，以及能夠真正落地執行的技術與解決方案。而這正是台灣企業的重要優勢所在。

台灣企業不僅具備世界級科技實力，更以高效率、高彈性與完整產業聚落能力聞名全球。從資通訊、智慧製造、能源管理、智慧交通，到醫療科技與整合型城市解決方案，在全球市場皆累積了豐富的合作與落地經驗。更重要的是，台灣的產業模式具有高度的合作導向。

台灣的企業非常擅長與地方政府、國際組織、工程團隊及民間企業共同合作，依據在地需求，共同開發最務實且可執行的解決方案。而這種「共同合作、共同落地」的能力，正是未來烏克蘭重建最需要的關鍵力量。

研討會除了針對烏克蘭重建前景、法規環境與投資機會進行深入分享外，貿協更期待透過這次的媒合交流，協助台企與國際夥伴建立新的合作關係，發掘具體專案，並創造長期合作機會。

王熙蒙會後表示，合作有很多種方式，不一定是投資。例如，技術合作、採購合作、組裝合作、代工合作…等等，貿協將持續與烏克蘭、波蘭、日本及歐洲夥伴緊密合作，積極推動重建相關的產業交流、投資連結與商務媒合機會。

關鍵字： 烏克蘭電力無人機王熙蒙日商烏商合作

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