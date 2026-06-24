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全聯今年業績衝2300億！　林敏雄再拚零售業霸主

林敏雄認為，沒有生鮮就不是超市，但這卻是一條難走的路。今年他直言：「生鮮終於賺錢了。」

▲林敏雄認為，沒有生鮮就不是超市，但這卻是一條難走的路。今年他直言：「生鮮終於賺錢了。」

圖文／鏡週刊

「今年全聯業績上看2,300億元。」全聯福利中心（簡稱全聯）董事長林敏雄喊出今年願景。從接手全台66間老舊軍公教福利社，28年後躍升為擁有1,200家店面的超市龍頭。在併購量販店大潤發改名大全聯後，版圖不僅與零售龍頭統一不相上下，更被電商龍頭富邦媒（momo）視為頭號大敵。本刊調查，林敏雄憑藉著「便宜才是硬道理」的經營哲學起步，正全面啟動4大引擎，帶領全聯打造「最有溫度的數位銷售品牌」，進一步突破零售業績天險，挑戰國內通路霸主寶座。

「現在超市整合得差不多了，國內量販店（品牌業者）從四家減少約至到二家，今年全聯全台總店數將達1280家，年營收將挑戰2300億元，我們的第三次轉型，將打造為『最有溫度的數位零售品牌』。」5月下旬，出席宜蘭傳藝十週年慶，向來愛做公益的全聯福利中心董事長林敏雄開心之餘，與媒體大談零售通路的未來布局。

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在宜蘭傳藝10周年慶上，林敏雄感性地說，「接手時不被看好，甚至沒人接，但現在保留了老師傅工藝，也多了百項手作。」

▲在宜蘭傳藝10周年慶上，林敏雄感性地說，「接手時不被看好，甚至沒人接，但現在保留了老師傅工藝，也多了百項手作。」

結果是美好的，一路卻是披荊斬棘，歷經四大策略得以轉型升級，成為業界龍頭之一。花了28年的時間，今年76歲的林敏雄，從接手66家老舊軍公教福利社，已然成為全台擁有超過1200家店面的超市霸主，同時間，也被超商龍頭統一及本土電商龍頭富邦媒（momo）二大集團視為最大假想敵，他腦中擘畫的藍圖與戰略為何？

去年併購的大潤發換上大全聯招牌，進一步鞏固規模經濟，且結合實體與全電商線上、線下整合。全聯走了28年的路到達今日榮景。

▲去年併購的大潤發換上大全聯招牌，進一步鞏固規模經濟，且結合實體與全電商線上、線下整合。全聯走了28年的路到達今日榮景。

本刊調查，林敏雄以「便宜才是硬道理」的經營哲學起家，全聯從追求價格便宜，到第二次轉型專注品質新鮮，現在邁入第三次轉型期，打算以更具競爭力的價格、持續展店擴大規模，同時強化物流體系，透過多年累積的千萬會員，撥起大數據算盤等四大戰略，將人流、物流和金流全面串聯，讓全聯能超越自我，持續往零售通路龍頭寶座邁進。

這位學金融起家的門外漢，靠著最簡單的道理，撥弄著最接地氣的生意經。

從差點變成蚊子館之地，搖身一變成了觀光與教育所在。圖為宜蘭傳藝10周年慶照。

▲從差點變成蚊子館之地，搖身一變成了觀光與教育所在。圖為宜蘭傳藝10周年慶照。


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關鍵字： 鏡週刊全聯林敏雄

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