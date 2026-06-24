全聯最大優勢遍布全台　林敏雄「4大引擎」掀零售革命

▲從低價吸客、展店與建構物流園區到數位佈局，全聯一步步轉型成為一個在地人的「生活平台」。如為全支付上線記者會照。



圖文／鏡週刊

「便宜就是硬道理」，有些人不以為杵，認為一分錢一分貨，可是在初期展店時，靠著高CP值吸客、養客；同時也套用在展店策略上，這正是全聯1.0最大優勢所在。

本刊調查，林敏雄以「便宜才是硬道理」的經營哲學起家。林敏雄知道打造規模經濟是首要，坐大第一個策略是「便宜」。他曾說：「我們賣日常生活必需品，就是價格要便宜、品質要好。」這句話，也成為全聯最重要的經營哲學。他要求，「全聯淨利只抓2％，售價要比競爭對手便宜20％。」低價策略讓全聯成功建立消費者進入門檻。

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▲大全聯青埔店是併購與改名後，是大全聯新店態代表。

真正讓全聯難以被取代的是展店、併購，建立規模經濟護城河。林敏雄接手後，全聯瘋狂展店，採取「鄉村包圍城市」或者專租B1，降低租金成本策略。另方面，透過併購快速擴張，包括善美的、松青超市以及大潤發等，都成了壯大重要養分。

他強調在三，「全聯目前最大優勢仍是遍布全台的店點規模。」

關於展店型態，林敏雄一針見血地分析：「過去我們也有經營小店型，驗證下來，效益產值比不上傳統超商，」他話鋒一轉，「我不會去做便利商店。未來希望（店型坪數）越來越大，採複合式經營，才是我們要走的方向。」從試錯中，他吸取菁華也是一種壯大的養分。

▲積極佈局物流園區，就是貨暢其流，實踐「小時達」的效益。

面對市場競爭白熱化，實體店鋪越開越多，他豪氣地說，「需求到哪裡，就開到哪裡，還有很多空白區。」產業景氣不佳時，有人選擇看披露於外的難關，有人看到的是商機，顯然林敏雄想的是後者。

正如同，不管是當年接下老舊的福利社、無人問津的宜蘭傳藝，或者大安森林的孵育計畫，而今開花結果，全聯有了大全聯為伴、宜蘭傳藝剛剛慶祝十週年慶，小孩已經能在大安森林看到螢火蟲。時間顯然證明了一切。



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