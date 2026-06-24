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千億集團誰接班　全聯林敏雄：家族、專業經理人並行

林敏雄與妻子藍毓文時常出席公益活動，位於北市敬業四路總部的藝術品多出自她的收藏。

▲林敏雄與妻子藍毓文時常出席公益活動，位於北市敬業四路總部的藝術品多出自她的收藏。

圖文／鏡週刊

專業經理人各司其職，讓林敏雄專心於公益。他林敏雄透露，「以前一週7天進公司，現在開會才進公司。」近年來，讓他最喜歡的事是莫過於讓大安森林的黑蚊子「不見了」。

「靠技術清蚊子，引進日式概念有了乾淨廁所，到了週日，一家人在草坪坐著曬太陽多愉快。現在螢火蟲季時還能看見螢火蟲。」談到此事，他滔滔不絕。

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長子林弘斌從收銀、搬貨做起，如今主導數位布局；圖為父子一起出席宜蘭傳藝10周年慶活動。

▲長子林弘斌從收銀、搬貨做起，如今主導數位布局；圖為父子一起出席宜蘭傳藝10周年慶活動。

然而，挑戰依舊。自媒體分眾化普及，傳統買廣告方式趕不上網路速度，隨便一句網路消息發酵，就是一場公關危機。過去全聯耗資請廣告公司打造形象，但社群媒體的詭譎與速度快到來不及應對。「利潤不過2％，一則公關危機可能10％的毛利就打水漂了，」一位業者人士觀察。

林敏雄也是元利建設董事長，與四季飯店合作，將於明年開幕。

▲林敏雄也是元利建設董事長，與四季飯店合作，將於明年開幕。

面對網路聲浪撻伐，他親上火線說明，「我都聽到了！這幾年很順，有時也要有不同聲音，『操』一下也是建立學習經驗。」同時，為了改善價格標示爭議與缺工問題，他一口氣耗資40億元導入啟動全台門市的「電子標籤（ESL）」系統升級計畫，就是讓消費者體驗更舒服。

數位佈局需要時間累積客源與佈局消費場景，並非一促即成的事業。林敏雄說得直接了當，「至今全支付虧了二十億元。」一旁總經理蔡篤昌在旁提醒著，但他豪氣說，「沒關係，這是事實。」

他成長於貧困農家，深知「缺乏」對於需要的人之重要性，這也是埋藏在他生意經中的DNA。台北商專夜間部畢業後，先進入台北企銀擔任職員，工作期間洞察到房地產商機，進而投入建築業。林敏雄先與友人成立元利建設，「遠企中心」、「震旦大樓」等知名建案，都是其代表作。

1988年，林敏雄接手全聯前身「中華民國合作社聯合社」旗下66家門市，開啟了他事業不凡的一頁篇章。當時賣場老舊，甚至一度面臨經營危機，而今已成為全台最大超市通路，甚至寫下台灣零售通路版圖的新局。

儘管他常自詡是「門外漢」，但台股表現強勁不少人賺錢後買豪宅，林敏雄一聽露出笑容比讚，「那很好啊！去年豪宅賣得最好的一年，像是『One Park Taipei元利信義聯勤』近完銷。」林敏雄透露，今年沒大型推案，但「四季莊園」總戶數約1,600戶，已經銷售約千戶。

外界關注正在施工的四季酒店何時開幕？打造出全台第三家六星級飯店的林敏雄說，「預計今年底完工，明年開放入住。我們是業主，土地放著也是放著，何況四季也是世界級品牌。」

次子林弘人致力於建設領域，四季飯店業務由他負責，林敏雄也不忘提醒他，「不要花太多時間，儘量讓飯店專業經理人來經營。」

▲次子林弘人致力於建設領域，四季飯店業務由他負責，林敏雄也不忘提醒他，「不要花太多時間，儘量讓飯店專業經理人來經營。」

全聯也逐步推動世代交替。林敏雄曾說，「未來是家族與專業經理人雙軸並行。」長子林弘斌從收銀、搬貨做起，如今主導生鮮、烘焙、新店型與支付布局；次子林弘人致力於建設領域，四季飯店業務由他負責，林敏雄也不忘提醒他，「不要花太多時間，儘量讓飯店專業經理人來經營。」

回頭看，全聯的崛起，它更像是一場台灣零售產業的革命；林敏雄或許不是典型高調企業家，他沒有華麗口號，也不熱衷資本操作，他始終看懂一件事：零售業的本質，永遠是人。這位自稱「外行人」的建設老闆，卻靠著最簡單的一句話，改變了台灣人的消費習慣。


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關鍵字： 鏡週刊林敏雄

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