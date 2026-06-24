金價殺向4000美元！白銀崩跌逾5%　升息利空籠罩貴金屬





▲黃金示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

國際貴金屬市場24日遭遇沉重賣壓，在科技股領跌全球股市、美元走強及市場重新評估美國利率前景等因素衝擊下，黃金價格跌向每盎司4000美元整數關卡，白銀跌幅更超過5%，創下近期最大單日跌勢之一。

《彭博社》報導，現貨黃金盤中一度下跌2.4%至每盎司4091美元，逼近本月稍早低點；截至紐約時間下午4時13分，報每盎司4111.57美元，下跌1.9%。白銀則重挫5.3%至每盎司61.63美元，盤中跌幅一度達5.8%，鉑金與鈀金同步走低，彭博美元即期指數則上漲0.4%。

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市場分析指出，雖然黃金向來被視為避險資產，但在金融市場出現全面性拋售時，投資人往往需要出售黃金部位，以彌補其他資產損失，因此金價也可能同步下跌。黃金上一次跌破4000美元關卡是在去年11月。

近期科技股賣壓成為市場動盪的主要導火線。高估值科技股全面回檔，不僅拖累全球股市，也進一步打擊市場風險偏好，連帶使貴金屬市場承受額外壓力。

此外，市場擔憂通膨風險仍未完全消退，聯準會（Fed）可能維持高利率甚至進一步升息，使黃金等不具固定收益的資產吸引力下降。美國公債等孳息資產在高利率環境下更具競爭力，也對金價形成壓力。

另一方面，新任聯準會主席沃許（Kevin Warsh）近期展現偏向鷹派的政策立場，抵消了上週美國與伊朗簽署臨時和平協議帶來的利多影響。自聯準會上次會議以來，美元指數已上漲約0.8%，進一步壓抑金價表現。

德意志銀行分析師Michael Hsueh表示，聯準會政策預期重新定價，加上美國經濟數據持續展現韌性，是近期金價走弱的主要原因。該行已將第三季金價預測下調至每盎司4300美元，較先前預測大幅下修逾兩成，並將第四季預測下調至4800美元。

高盛集團日前也同步調降金價展望，將年底目標價下修500美元至4900美元，並認為聯準會今年不會降息。

自2月底伊朗戰爭爆發以來，金價累計跌幅已超過22%，白銀更下跌約三分之一。市場接下來將聚焦本週四公布的美國個人消費支出（PCE）物價指數，若通膨數據持續升溫，可能進一步強化市場對高利率政策的預期，牽動黃金與白銀後續走勢。