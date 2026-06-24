台積電跌55元至2445 台股跌837點穩守46200

美股4大指數全面下跌，台股今（24日）以46909.98點開出，指數大跌190.67點，跌幅0.4％。指數隨後進一步下跌837.63點至46263.02點，守在46200點整數關卡之上。

金價殺向4000美元！白銀崩跌逾5% 升息利空籠罩貴金屬

國際貴金屬市場24日遭遇沉重賣壓，在科技股領跌全球股市、美元走強及市場重新評估美國利率前景等因素衝擊下，黃金價格跌向每盎司4000美元整數關卡，白銀跌幅更超過5%，創下近期最大單日跌勢之一。

主動式ETF抬轎！00929提早卡位AI勇奪高股息三冠王 吸引小資族回頭買

FIFA世界盃熱潮再起，足球場上最令人振奮的莫過於球員上演「帽子戲法」，單場攻進三球成為全場焦點。而在台股高股息ETF戰場上，復華台灣科技優息（00929）今年也踢出亮眼成績，今年以來報酬率、近一年報酬率及快速填息率，均位居高股息ETF第一，一次包辦三項冠軍，完成高股息ETF難得一見的「帽子戲法」。

搶攻半導體廢棄物處理商機 台鎔預計7月下旬掛牌上市

半導體廢棄物處理廠台鎔科技（6947）預計將於7月下旬正式掛牌上市，台鎔科技長期深耕資源再生與廢棄物能源化技術，憑藉多年半導體產業廢棄物處理經驗及相關技術，已成為國內少數能同時提供「廢棄物處理、再生能源、再生利用」三位一體解決方案的企業。

烏克蘭點名需電力與無人機 王熙蒙：我商可與日商或烏商等合作

外貿協會23日邀請烏克蘭歐洲商會、日本貿易振興機構、波蘭投資局等舉行烏克蘭重建商機研討會，烏克蘭歐洲商會地區協調理事會主席Anton Podilchak表示，烏國當前最需要的是無人機、電力支持，並指出現在正是進入該國布局的最佳時機，強可搶得先機。外貿協會秘書長王熙蒙會後表示，目前進入烏國還有危險，但可提早規劃，與該國或日本商社等攜手合作。

郭明鑑任榮成董事 金管會要求國泰投信清查

國泰投信爆內控疏失，旗下基金、管理全委帳戶投資利害關係人公司的股票，儘管該投信董事郭明鑑請辭，但是今年5月27日榮成（1909）公告其選任為董事，今（23）日金管會副局長黃厚銘指出，5月27日到6月22日郭未辭任國泰投信董事期間，全委帳戶、基金均不能投資榮成，若發現違規就會進行懲處。

央行示警「四貸同堂」 金管會：個人信貸3大放款業務列檢查重點

台股投資熱潮，投資人開財務槓桿出現「四貸同堂」現象，而上周央行理監會也關注，而今（23）日金管會檢查局針對，銀行業個人信貸風控提出說明，在例行金檢中，個人金融業務會以信貸、房貸，以及理財周轉金等三項業務為檢查重點，一旦發現銀行在個人信貸業務成長異常，或是逾放比風險指標有異狀時，就會進行專案金檢。

快訊／聯電提前開獎！5月稅後賺近85億 年增203%

晶圓代工大廠聯電（2303）今日公告，提早開獎五月獲利，根據聯電公告，聯電5月自結稅後淨利84.49億元、年增203%，稅後每股盈餘0.68元、年增195.7%。

台灣人壽內鬼詐領逾千萬 金管會：可重罰1200萬元

中信金（2891）旗下台灣人壽傳出楊姓女員工利用舊收費系統漏洞，詐領客戶「懸帳」、禮券等情事，對此金管會保險局表示，去年12月公司已經通報重大偶發，而檢查局也有進行「金檢」並提出意見，相關缺失目前還在釐清處理中，若違反內控制度，一項違規行為最重可罰60～1200萬元。

15檔「抓去關」新名單 飆股南亞明起處置到7／7

台股飆高後急速翻黑，證交所、櫃買中心今（23）日大舉公告處置股新名單，共有南亞（1303）等15檔飆股入列，預定自明（24）日起一路關到7月7日。