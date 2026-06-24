台積電跌55元至2445　台股跌837點穩守46200

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（24日）以46909.98點開出，指數大跌190.67點，跌幅0.4％。指數隨後進一步下跌837.63點至46263.02點，守在46200點整數關卡之上。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌55元來到2435元，跌幅2.21％；鴻海（2317）下跌4.5元至255元；聯發科（2454）下跌55元至4480元；廣達（2382）下跌5.5元來到367元；長榮（2603）維持平盤至189元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌45.87點或0.09％，收在51666.84點；標準普爾500指數下跌107.33點或1.44％，收7365.46點；那斯達克指數下跌579.56點或2.21％，收在25587.04點；費城半導體指數下跌1152.21點或7.87％，收13482.51點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|51666.84
|▼45.87
|▼0.09%
|S&P500
|7365.46
|▼107.33
|▼1.44%
|NASDAQ
|25587.04
|▼579.56
|▼2.21%
|費城半導體指數
|13482.51
|▼1152.21
|▼7.87%
資料來源：證交所
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