川普點火量子題材！不畏台股殺千點　台廠3檔逆勢漲停

▲美國總統川普再掀量子電腦題材，台廠概念股3檔亮燈。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（24）日盤中重挫逾千點，市場氣氛明顯偏弱，不過量子電腦概念股逆勢成為盤面亮點。受美國總統川普政府加碼扶植量子科技題材激勵，金寶（2312）、泰金寶-DR（9105）、千附精密（6829）盤中同步亮燈漲停，資金明顯轉向政策受惠族群。

引述《路透社》報導，川普週一簽署兩項行政命令，要求加速打造用於科學研究的高性能量子電腦，目標最快在2028年前完成，同時推動政府關鍵資訊系統轉向後量子密碼技術，以防範量子電腦可能帶來的資安威脅。

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《路透社》也提到，美國商務部日前宣布，將投入20億美元取得9家量子運算企業股權，其中包括IBM相關新事業、D-Wave Quantum、Rigetti Computing、Infleqtion、PsiQuantum、Atom Computing、Diraq、Quantinuum及格羅方德等公司。市場解讀，川普政府正以國家資本押注量子科技，帶動美股量子概念股走強。

台廠方面，廣達（2382）因持有Rigetti股權，被視為較直接受惠標的；不過相較漲停股表現，廣達今日在台股大幅震盪下早盤未能翻紅，盤中跌幅約1.88%。金寶（2312）則因先前入股美國量子新創SEEQC，市場將其納入量子供應鏈題材；千附精密（6829）具備超低溫量子設備出貨題材，今日也獲買盤追捧。